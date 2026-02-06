Benavente recibe a su nueva jueza tras la jura de cargos de la 74ª promoción judicial

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) acogió este viernes en el Palacio de Justicia de Burgos el acto de jura y toma de posesión de tres jueces de la 74ª promoción de la Carrera Judicial destinados en distintos órganos de la comunidad, entre ellos la nueva titular de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benavente.

Carmen Sánchez Rubio, nombrada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su reunión del 12 de enero, asume su primer destino en Benavente, donde ejercerá funciones en el ámbito civil y penal en fase de instrucción. Su incorporación se enmarca en el proceso ordinario de adscripción de los nuevos miembros de la Carrera Judicial tras completar su formación en la Escuela Judicial.

El acto de jura, celebrado en Burgos, reunió a los tres jueces destinados en Castilla y León: además de Sánchez Rubio, Javier López Luján —adscrito a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Piedrahita, con competencia en Violencia sobre la Mujer— y Miriam Pérez Castañeda, destinada a las Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de Palencia.



La Comisión Permanente del CGPJ también acordó recientemente la promoción a la categoría de magistrada de Elena María Rodríguez Puente, quien continuará al frente de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cervera de Pisuerga (Plaza 2), donde ya venía desempeñando sus funciones.

Durante la ceremonia, la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, dirigió unas palabras a los nuevos jueces, recordando que la Constitución establece que la Justicia “emana del pueblo” y se administra por jueces y magistrados “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Subrayó además que la función jurisdiccional se fundamenta en la independencia, la imparcialidad y el sometimiento exclusivo a la Ley.

Del Ser destacó igualmente que el ejercicio de la jurisdicción requiere prudencia, comprensión de la realidad social y sensibilidad hacia las personas que acuden a los tribunales. En relación con la nueva magistrada, señaló que el ascenso en la Carrera Judicial supone una renovación del compromiso con los principios del Estado de Derecho y un fortalecimiento institucional.

La presidenta concluyó deseando a los jueces una trayectoria profesional guiada por la independencia, la prudencia, la integridad y el sentido del servicio público, recordando que la legitimidad del Poder Judicial se construye cada día mediante el rigor y la ejemplaridad.