Política municipal

Toma posesión el nuevo alcalde de La Torre del Valle

El Pleno, que ve reducida en un concejal su composición, ha investido al socialista Bernabé Maniega tras la renuncia de Alicia Nefti

El nuevo alcalde, Bernabé Maniega, interviniendo en la sesión, junto a la secretaria municipal y los dos concejales socialsitas restantes.

El nuevo alcalde, Bernabé Maniega, interviniendo en la sesión, junto a la secretaria municipal y los dos concejales socialsitas restantes. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Pleno de La Torre del Valle ha investido este tarde alcalde de la localidad a Bernabé Maniega, de 74 años, en sustitución de la Alicia Nefti, que renunció al cargo hace unas semanas.

Los concejales socialistas, tres en total, han propuesto y votado la candidatura de Maniega, y la única concejala del PP, se ha propuesto y votado a sí misma. La sesión ha tenido lugar a las 16.30 horas y ha durado unos minutos.

La secretaria municipal ha precisado que, tras realizar una consulta a la Junta Electoral, se confirma que no cabe la posibilidad de entrada de un nuevo concejal en sustitución del acta de edil de la alcaldesa. Así, el candidato reserva del PSOE, Jouse Cordero Enrique, no pasará a formar parte de la Corporación. Por contra, esta ve reducido el número de concejales, que pasan de cinco a cuatro.

Noticias relacionadas y más

Bernabé Maniega posando con su equipo y con responsables del PSOE en la comarca benaventana.

Bernabé Maniega posando con su equipo y con responsables del PSOE en la comarca benaventana. / J. A. G.

Según la normativa electoral, en municipios de menos de 250 habitantes con listas abiertas no cabría la posibilidad de relevo en caso de dimisión de un concejal, aunque si se puede reconfigurar el equipo de Gobierno como ha ocurrido en este caso.

Un momento de la sesión de investidura.

Un momento de la sesión de investidura. / J. A. G.

TEMAS

