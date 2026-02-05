Primera oleada de desahucios por un fondo buitre en la Vía del Canal de Benavente contra 11 viviendas

El fondo buitre Wedverville Spain SL ha puesto en marcha esta mañana la primera fase de desahucios en una promoción residencial situada en la Vía del Canal, donde se ha comunicado el lanzamiento a once viviendas de un total de cincuenta en cuatro portales del edificio.

La actuación se enmarca en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que el juzgado ha señalado diligencias de puesta en posesión a favor del fondo de inversión, fijando fecha y hora para el lanzamiento y notificando tanto a las partes como a los posibles ocupantes de las fincas afectadas.

En la resolución de señalamiento se autorizaba expresamente el descerrajamiento de las puertas de entrada si fuera necesario, y se advertía a la parte ejecutada y a los ocupantes de que podían solicitar alternativas habitacionales ante los servicios correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente en materia de vivienda y protección social. Algunos de ellos tenían contrato con una empresa anterior a la ejecución hipotecaria y abonaban la renta a través de transferencias bancarias. Otros con o sin contrato de arrendamiento, abonaban la renta en mano a una inmobiliaria, según han confirmado a este periódico.

Visitas de los funcionarios judiciales

Pese a las medidas del lanzamiento, estas no se han aplicado. Desde las diez y media de la mañana, la secretaria y varios funcionarios judiciales han visitado a los inquilinos con presencia de la Guardia Civil, y de la representación del fondo inversor. Han comprobado si había acuerdo entre las partes, en algunos casos renovando el contrato por un año. También habría habido ofertas de venta de la vivienda al precio de 50.000 euros, según ha podido saber este periódico. En los casos en los que los inquilinos tenían contrato y se han opuesto al acuerdo, el Juzgado abrirá una pieza de oposición y convocará una vista para dirimir la situación.

Este sería el caso de Cristiana, una enfermera discapacitada que tenía un contrato por siete años con una empresa anterior. El fondo buitre le ha ofrecido un año de contrato. La inquilina se ha opuesto y los funcionarios judiciales han levantado acta de la diligencia de lanzamiento abriendo una pieza de oposición y emplazándola a una futura vista.

La enfermera Cristiana Iuliana, que se ha opuesto al lanzamiento esta mañana. / J. A. G.

La posición disconformidad de esta inquilina con el nuevo contrato de arrendamiento propuesto por la parte adjudicataria, lleva a la suspensión del lanzamiento en el mismo acto y a la citación a una vista en la que se revisará la situación jurídica y los títulos aportados por las partes.

En algunos casos la propiedad está alcanzando acuerdos con quienes residen en las viviendas, bien mediante la compra de sus derechos, bien mediante pactos que permiten prolongar la estancia durante un periodo determinado, en ocasiones de hasta un año, formalizados en el propio acto de toma de posesión.

En el caso Cristiana, al no haber acuerdo, será la jueza quien determine si le corresponden varios años de permanencia en la vivienda. No se ha producido, por tanto, su desalojo inmediato, sino que abre una pieza de oposición específica para que, en una vista posterior, se determine si los títulos que presenta le otorgan o no derecho a seguir residiendo como arrendataria.

El criterio adoptado por el órgano judicial ante la elevada cantidad de viviendas afectadas consiste en tramitar el proceso por fases: en algunos casos se alcanzarán acuerdos con los ocupantes y, en aquellos en los que no exista pacto, se celebrarán vistas posteriores para decidir sobre la validez de los títulos, sin que, de momento, se proceda al lanzamiento efectivo de quienes no han firmado ningún nuevo contrato.

Hay otros ocupantes que aún no han recibido comunicación formal del juzgado. La jueza ha decidido que la ejecución se lleve a cabo de forma escalonada y en sucesivas fases hasta completar las cincuenta unidades previstas en el procedimiento.