Nuevo "ladrillazo" en una tienda de Benavente: suena la alarma de madrugada y los dueños retienen al ladrón

Los propietarios de una tienda de ropa del número 2 de la avenida El Ferial retuvieron a las dos menos diez de la madrugada al autor de un robo con fuerza en el establecimiento después de que accediera al interior rompiendo el cristal valiéndose de un adoquín y se activara la alarma.

La activación de la señal permitió que los dueños, que residen al lado del establecimiento, bajaran a la tienda y sorprendieran al ladrón en plena faena. Lograron retenerlo mientras acudía la Policía Local y la Guardia Civil, que lo detuvieron.

El autor se había herido al romper el cristal y se hallaba bajo los efectos de la dependencia de estupefacientes, según ha podido saber este periódico. Se trata de un joven de origen marroquí al que le constan numerosos antecedentes por hurtos y robos, el último acaecido el marte por la tarde en una droguería de la calle Herreros. Las empleadas de la perfumería lograron retenerloi tiempo después de haber consumado un hurto y de encontrárselo en la misma calle.

El detenido habría pasado esta mañana a disposición judicial y estaría a la espera de la decisión judicial sobre un ingreso en prisión o su puesta en libertad. Le constan decenas de robos y hurtos en el centro de la ciudad y en la periferia en los últimos meses, al igual que otro vecino de Benavente, también drogodependiente, que ha entrado en la cárcel tras perpetrar otro robo con fuerza en otro negocio de la calle Herreros hace unos días.

Ambos han tenido en vilo a tiendas, bares y supermercados del centro y la periferia desde hace tiempo y han sido detenidos en varias ocasiones, algunas de ellas "in fraganti".