El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública celebra una asamblea preparatoria de la manifestación del día 21

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública celebra este viernes una asamblea informativa en Benavente con el objetivo de exponer los motivos que sustentan la manifestación prevista para el próximo 21 de febrero. La reunión se celebrará a las 19.30 horas en la sede de UGT, ubicada en el número 37 de la calle Los Carros.

Durante el encuentro se detallarán las principales razones que han llevado a la organización a promover una movilización regional en defensa del sistema sanitario público. Según el cartel anunciador, la sesión está concebida como un espacio abierto para explicar el contexto, los argumentos y las reivindicaciones que se presentarán en la protesta del día 21.

La convocatoria de Benavente se enmarca en una serie de reuniones informativas que el colectivo ha impulsado en distintos puntos de la provincia. En las últimas semanas se han celebrado encuentros similares en Toro, Zamora y Tábara, con el propósito de ofrecer información homogénea y facilitar la participación ciudadana en la manifestación.

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública mantiene su llamamiento a la ciudadanía para que acuda a estas sesiones preparatorias, concebidas como un mecanismo de difusión previa y de coordinación de cara a la movilización del 21 de febrero.