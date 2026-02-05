Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Leonardo en ZamoraAlerta amarilla en ToroAlerta por fuertes rachas de viento en Sanabria y la Meseta de ZamoraNuevo recorrido de Luz y Vida este 2026
instagramlinkedin

Sanidad

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública celebra una asamblea preparatoria de la manifestación del día 21

La sede de UGT albergará este viernes desde las 19.30 horas una sesión explicativa sobre las reivindicaciones del 21F

Responsables del Movimiento de Defensa de la Sanidad Pública en un acto en La Encomienda.

Responsables del Movimiento de Defensa de la Sanidad Pública en un acto en La Encomienda. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública celebra este viernes una asamblea informativa en Benavente con el objetivo de exponer los motivos que sustentan la manifestación prevista para el próximo 21 de febrero. La reunión se celebrará a las 19.30 horas en la sede de UGT, ubicada en el número 37 de la calle Los Carros.

Durante el encuentro se detallarán las principales razones que han llevado a la organización a promover una movilización regional en defensa del sistema sanitario público. Según el cartel anunciador, la sesión está concebida como un espacio abierto para explicar el contexto, los argumentos y las reivindicaciones que se presentarán en la protesta del día 21.

La convocatoria de Benavente se enmarca en una serie de reuniones informativas que el colectivo ha impulsado en distintos puntos de la provincia. En las últimas semanas se han celebrado encuentros similares en Toro, Zamora y Tábara, con el propósito de ofrecer información homogénea y facilitar la participación ciudadana en la manifestación.

Noticias relacionadas y más

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública mantiene su llamamiento a la ciudadanía para que acuda a estas sesiones preparatorias, concebidas como un mecanismo de difusión previa y de coordinación de cara a la movilización del 21 de febrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos
  2. Dos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle hasta que es detenido por la Guardia Civil
  3. La madre de Benavente sancionada por recoger a su hijo discapacitado: 'Me multó porque le dio la gana
  4. El río Órbigo en aviso amarillo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa
  5. Arde un turismo en la A-6, en el acceso desde Castrogonzalo
  6. El Eria se desborda y alcanza el casco urbano en Morales del Rey
  7. Una empleada municipal de Benavente lleva al Ayuntamiento ante Trabajo por trato vejatorio y abuso de poder
  8. Nuevo "ladrillazo" en una tienda de Benavente: suena la alarma de madrugada y los dueños retienen al ladrón

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública celebra una asamblea preparatoria de la manifestación del día 21

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública celebra una asamblea preparatoria de la manifestación del día 21

Bomberos de Benavente intervienen en un camión con humo en la A‑6 y aseguran una palmera con riesgo de caída

Bomberos de Benavente intervienen en un camión con humo en la A‑6 y aseguran una palmera con riesgo de caída

Toma posesión el nuevo alcalde de La Torre del Valle

Toma posesión el nuevo alcalde de La Torre del Valle

Crecida "estable" en los ríos Órbigo, Tera y Castrón en las estaciones de aforo de la comarca de Benavente

Crecida "estable" en los ríos Órbigo, Tera y Castrón en las estaciones de aforo de la comarca de Benavente

Benavente estrena concurso juvenil de chirigotas y sube los premios del Carnaval 2026

Benavente estrena concurso juvenil de chirigotas y sube los premios del Carnaval 2026

Primera oleada de desahucios por un fondo buitre en la Vía del Canal de Benavente contra 11 viviendas

Primera oleada de desahucios por un fondo buitre en la Vía del Canal de Benavente contra 11 viviendas

Nuevo "ladrillazo" en una tienda de Benavente: suena la alarma de madrugada y los dueños retienen al ladrón

Nuevo "ladrillazo" en una tienda de Benavente: suena la alarma de madrugada y los dueños retienen al ladrón

La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora

Tracking Pixel Contents