Crecida "estable" en los ríos Órbigo, Tera y Castrón en las estaciones de aforo de la comarca de Benavente

El río Órbigo mantiene la alerta amarilla en las estaciones de aforo de Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina de la Polvorosa, según el parte de avenidas emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). En Manganeses, la lectura de las 08.35 horas registró un nivel de 2,99 metros y un caudal de 237,0 m³/s, valores situados por encima del primer umbral de referencia (2,75 m y 184 m³/s) pero aún por debajo del segundo. La tendencia se mantiene “estable” y el máximo del episodio se alcanzó el 3 de febrero con 3,44 metros y 365,5 m³/s, lejos del máximo histórico de 624,0 m³/s del año hidrológico 2015/2016.

En Santa Cristina de la Polvorosa, el Órbigo presentó a las 08.38 horas un nivel de 2,94 metros y un caudal de 230,3 m³/s, también dentro de la franja de alerta amarilla al superar el primer umbral (2,70 m y 183 m³/s) sin alcanzar el segundo (3,10 m y 272 m³/s). El máximo del episodio se registró el 4 de febrero con 3,38 metros y 362,2 m³/s, valores próximos al tercer umbral pero sin superarlo. El máximo histórico de esta estación se sitúa en 593,0 m³/s en 2013 y 2014.

El río Tera mantiene igualmente la alerta amarilla en las estaciones de Camarzana de Tera y Mózar de Valverde. En Camarzana, la lectura de las 08.41 horas fue de 3,95 metros y 151,4 m³/s, superando el primer umbral (3,80 m y 131 m³/s) pero sin llegar al segundo (4,45 m y 229 m³/s). El máximo del episodio se alcanzó el 2 de febrero con 3,97 metros y 154,4 m³/s. El máximo histórico de la estación asciende a 564,0 m³/s en el año hidrológico 2015/2016.

La crecida ha anegado el parque infantil de Arcos de la Polvorosa. / J. A. G.

En Mózar de Valverde, el Tera registró a las 08.41 horas un nivel de 3,86 metros y un caudal de 186,6 m³/s, también por encima del primer umbral (3,65 m y 154 m³/s) pero sin alcanzar el segundo (4,25 m y 256 m³/s). El máximo del episodio se produjo el 3 de febrero con 3,97 metros y 205,2 m³/s. El máximo histórico de esta estación se sitúa en 664,0 m³/s (2000/2001).

El río Castrón figura igualmente en alerta amarilla en la estación de Villaveza de Valverde como una de las que han superado los umbrales entre los dos últimos informes. El máximo entre partes se registró el 5 de febrero a las 00.00 horas con 1,82 metros y 10,83 m³/s, superando el primer umbral (1,70 m y 9 m³/s) pero sin alcanzar el segundo (2,20 m y 15 m³/s). El máximo del episodio se produjo el 3 de febrero con 2,10 metros y 14,2 m³/s, mientras que el máximo histórico de la estación asciende a 62,0 m³/s (2015/2016).

La CHD recuerda que la superación de umbrales en una estación se transmite aguas abajo, por lo que la vigilancia debe mantenerse en todo el cauce. Así, es abundante la crecida del Esla y en la confluencia del Tera con el Órbigo y el Esla en Villanueva de Azoague y, Santa Colomba de las Monjas, Arcos y Milles de la Polvorosa.