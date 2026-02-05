Bomberos de Benavente intervienen en un camión con humo en la A‑6 y aseguran una palmera con riesgo de caída

El Parque de Bomberos de Benavente llevó a cabo en la mañana de hoy una intervención motivada por un aviso del Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León, que alertó a las 08.54 horas del avistamiento de un camión rígido del que salía abundante humo por las ruedas traseras mientras circulaba por la autovía A‑6 en sentido La Coruña, a la altura del término municipal de Castrogonzalo. La llamada no precisaba el punto exacto, lo que obligó a los efectivos a realizar un barrido por la zona para localizar el vehículo.

Tras el rastreo inicial, los bomberos consiguieron ubicar el camión con la colaboración de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que guiaron a la dotación hasta el lugar donde el vehículo había quedado detenido. El camión se encontraba estacionado en el arcén de la incorporación desde la A‑6 hacia la antigua N‑VI (previa a la actual N‑525), concretamente en la primera entrada del kilómetro 260 en dirección a Benavente.

Una vez en el punto, los bomberos procedieron a enfriar la parte trasera derecha del vehículo, de donde emanaban humo y pequeñas chispas originadas por una avería en el sistema de frenado. Tras controlar la incidencia y garantizar la seguridad del vehículo, este fue escoltado por los efectivos del Parque de Bomberos y por la Guardia Civil de Tráfico hasta un taller de Benavente para su revisión.

Actuacion de los bomberos en la autovía A-6. / B. B.

A las 16.03 horas de la tarde, el Parque de Bomberos recibió un aviso de la Policía Local que alertaba del riesgo de caída de una palmera situada en un jardín de la Avenida de la Vizana. El aviso indicaba que el ejemplar presentaba una inclinación preocupante que podía comprometer la seguridad de peatones y vehículos.

Desplazados al lugar, los bomberos actuaron en coordinación con la Policía Local para estabilizar el árbol. La intervención consistió en enderezar la palmera y asegurarla mediante un sistema de apuntalamiento con cuerdas y picas, con el objetivo de evitar su caída y permitir su conservación como elemento ornamental del entorno urbano.