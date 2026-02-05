Benavente estrena concurso juvenil de chirigotas y sube los premios del Carnaval 2026

El Ayuntamiento de Benavente ha presentado la programación del Carnaval 2026 (aquí la puedes ver completa), que incorpora varias novedades con el objetivo de reforzar la oferta festiva de la ciudad. Las actividades se desarrollarán entre los días 14, 15, 16, 17 y 18 de febrero, en un calendario que combina desfiles, música, concursos y talleres, dirigido tanto al público infantil como al adulto. Durante estas cinco jornadas, la localidad se llenará de disfraces, actuaciones y color en un ambiente festivo continuado.

Entre las principales novedades figura la primera edición del Concurso de Chirigotas Juveniles, organizado por el Punto Joven de Benavente. Este certamen se celebrará el martes 17 de febrero, a partir de las seis y media de la tarde, en la carpa instalada en la Plaza de la Madera. La propuesta está orientada a fomentar la participación de la juventud en el Carnaval mediante un formato de espectáculo musical en el que se interpretan piezas de carácter humorístico.

El gran desfile de Carnaval de este año incorpora un aumento de los primeros premios en todas las categorías del Concurso de Disfraces. La salida del desfile está prevista para el sábado 14 de febrero, a las seis de la tarde, desde la Avenida Maragatos, siguiendo el recorrido habitual hasta la zona centro. La entrega de premios se celebrará a partir de las ocho de la tarde en la carpa municipal de la Plaza de la Madera y estará amenizada por ‘Adrianin_Faran’, en un acto en el que también participarán varias charangas para mantener el ritmo festivo de forma ininterrumpida.

Oferta musical

La programación musical se refuerza con las actuaciones de ‘Electromoon’ y ‘Sonido Disco’, que ofrecerán espectáculos de luces y sonido en la Plaza de la Madera. ‘Electromoon’ actuará el sábado a partir de las diez y media de la noche, en una franja horaria orientada al público que prolonga la jornada del desfile. Por su parte, ‘Sonido Disco’ tomará el relevo el domingo desde las seis y media de la tarde, dando continuidad a la animación musical del fin de semana de Carnaval.

El programa se completa con propuestas deportivas y talleres dirigidos a distintos tramos de edad. Entre las actividades previstas figuran un torneo de ajedrez y otro de fútbol sala, este último organizado por el Club Atlético Benavente F.S. en el Pabellón de la Rosaleda. Además, se incluye un taller de iniciación a la robótica para niños de entre 7 y 14 años y el tradicional Taller de la Sardina, que culminará el miércoles 18 de febrero, desde las siete de la tarde, con su desfile y posterior quema, "manteniendo una de las costumbres más arraigadas del Carnaval benaventano".