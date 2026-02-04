El "Torito del Alba" de Benavente en la mira nacional: Piden prohibir la participación de menores a nivel estatal

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha remitido al Ministerio de Juventud e Infancia un extenso escrito en el que reclama la modificación urgente de la Ley Orgánica (LOPIVI) para prohibir expresamente la presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos. El documento centra buena parte de su argumentación en el caso de los “Toritos del Alba” de Benavente, donde la asociación asegura que existe una participación continuada de menores desde finales del siglo XX.

El escrito, dirigido a la ministra Sira Rego y firmado por el presidente de ANPBA, Alfonso Chillerón Hellín, subraya que la Convención sobre los Derechos del Niño (Convención) —en vigor en España desde 1991— obliga al Estado a proteger a los menores frente a cualquier forma de violencia, incluyendo la exposición a espectáculos donde se ejerce violencia hacia animales. La asociación recuerda que tanto la Convención como la Constitución Española fijan la mayoría de edad en los 18 años, lo que, a su juicio, impide que los menores puedan participar o asistir a festejos taurinos.

ANPBA destaca que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó en 2018 que España prohibiera la participación de menores como toreros y como público en espectáculos taurinos. La asociación añade que, en el VII Examen a España celebrado en Ginebra en enero de 2026, el Comité volvió a insistir en la necesidad de prevenir la exposición de los menores a los efectos nocivos de la tauromaquia.

"Denuncias constantes"

El núcleo del escrito se centra en los “Toritos del Alba”, un festejo tradicional de Benavente cuya participación de menores ANPBA viene denunciando desde hace más de veinte años. La asociación aporta documentos oficiales de la Guardia Civil, fechados desde 1999, que describen la presencia activa de menores en el recorrido del festejo, corriendo junto a la res o tirando de la maroma.

Entre los documentos aportados, ANPBA destaca un informe de la Guardia Civil fechado el 24 de mayo de 2005. En él se señala que “participaron de forma activa un número considerable de menores de edad”, muchos de ellos corriendo muy próximos a la res y otros siendo portados por sus padres en las inmediaciones del animal. El informe añade que impedir la presencia de menores era “imposible” debido a su elevada afluencia y a la promoción de la tradición “desde muy pequeños”.

La asociación incorpora también un oficio ampliatorio del SEPRONA, fechado el 4 de febrero de 2006, que confirma la participación de menores en el festejo del 25 de mayo de 2005 e identifica incluso a un joven que resultó herido por asta de toro. Ambos documentos han sido aportados de forma anonimizada conforme a los criterios de protección de datos.

El escrito incluye además un oficio del 10 de enero de 2025 del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que cita un informe de la Policía Local de Benavente de 2024. En él se reconoce que se comprobó la participación de menores en el festejo, aunque no se identificó a ninguno debido a la aglomeración de personas y para evitar un altercado, motivo por el cual no se formuló denuncia ni se incoó expediente sancionador.

Sin prohibición específica

En su argumentación jurídica, ANPBA señala que la Ley Orgánica establece como principio rector la protección de los menores frente a todas las formas de violencia, pero no incluye una prohibición específica relativa a los espectáculos taurinos. La asociación considera que esta ausencia normativa permite que continúe la participación de menores en festejos con reses bravas.

La asociación recuerda que la disposición final decimoctava de la LOPIVI se dicta al amparo del artículo 149.1 de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos. A partir de esta base, ANPBA sostiene que el legislador estatal puede introducir una prohibición expresa de acceso y participación de menores en espectáculos taurinos.

En su solicitud final, ANPBA pide que la información aportada se incorpore al expediente de modificación de la LOPIVI, con el fin de incluir la prohibición de acceso o participación de menores en eventos taurinos y tipificar esta conducta como “infracción muy grave” en el régimen sancionador, con el objetivo de garantizar un efecto disuasorio.