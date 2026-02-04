Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal causa desprendimientos en varios puntos de Castrogonzalo

Desprendimientos de tierra de los cuestos ubicados junto a la depuradora y se desliza un terraplén en la zona de los depósitos

Desprendimientos en Castrogonzalo. / E. P.

Eva Ponte

Las lluvias registradas en los últimos días han provocado diversos desprendimientos y daños materiales en el municipio de Castrogonzalo, según ha informado su alcalde, Gonzalo García. Señala el primer edil que el agua del río no afecta al casco urbano, pero lo que sí han provocado las intensas lluvias son desprendimientos en algunos terraplenes del término municipal.

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento está actuando en coordinación con la Diputación Provincial, que ha facilitado maquinaria para hacer frente a la situación.

Maquinaria trabajando en la zona de los desprendimientos en Castrogonzalo. / E. P.

Uno de los daños más significativos se ha producido en la zona de la depuradora de aguas, donde la intensidad de la lluvia ha ocasionado la caída de parte de los cuestos y el derribo del vallado perimetral. Según ha explicado el regidor, "el cerramiento estaba muy ajustado a los cuestos, que se están desprendiendo como consecuencia de la lluvia, ha derribado ese vallado".

Al fondo de la imagen se observa el deslizamiento de tierra. / E. P.

Además, se ha registrado otro desprendimiento en un terraplén situado junto a los depósitos municipales, lo que ha obligado a intervenir también en la zona para evitar mayores riesgos.

El Ayuntamiento continúa evaluando los daños mientras se mantienen las labores de contención y limpieza en los puntos afectados.

Maquinaria trabajando en una de las zonas donde ha habido desprendimiento y deslizamiento de tierra. / E. P.

