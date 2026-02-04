Enfermos oncológicos de Benavente piden una atención más humana e integral

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Benavente se ha sumado a la conmemoración este 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer con un acto público en el que ha hecho hincapié en su modelo de atención integral y ha dado a conocer el programa de actividades previstas durante todo el mes de febrero bajo el lema «Mes contra el cáncer». El evento ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal y pacientes oncológicos.

La presidenta de la AECC, Carmen Prieto, subrayó la necesidad de apoyar de forma continuada a los pacientes con cáncer y a sus familias. Recordó también que el cáncer es “el problema sociosanitario más importante a nivel nacional y mundial. Nosotros tenemos que estar aquí ayudando y apoyando a nuestros enfermos oncológicos, a sus familias y a que el problema de salud que es el cáncer llegue a un buen término en el año 2030".

Recordó algunas de las actividades realizadas este mes como la de los "brazaletes de esperanza" en el ámbito deportivo, el primer torneo de tiro con arco celebrado el fin de semanao o la iniciativa solidaria "La compra de tu vida" que se llevará a cabo en supermercados locales del día 6 al 15 para recaudar fondos destinados íntegramente a la investigación en cáncer, así como talleres, jornadas educativas y actividades de sensibilización en centros escolares.

Mesa instalada por la AECC de Benavente en la Plaza de San Nicolás. / E. P.

Otras iniciativas previstas

"La mujer y la niña en la ciencia" es una actividad prevista para mañana en el CRA Ruta de la Plata de San Cristóbal de Entreviñas. Un lazo humano amarillo también celebrará el Colegio San Vicente de Paúl con motivo del cáncer infantil el día 15 de febrero. Y un taller de discapacidad y dependencia en la sede el día 16 de febrero va a tener lugar a las 12 de la mañana.

La asociación ha recordado la mejora de su cartera de servicios, todos ellos gratuitos, que incluye fisioterapia, nutrición, atención psicológica, asesoramiento jurídico-laboral, logopedia, ejercicio físico y acompañamiento social. Durante el último año, en Zamora se atendió a 830 pacientes y 377 usuarios, ofreciendo apoyo tanto en hospitales como en domicilios, residencias y de manera telefónica.

Según los datos del Observatorio del Cáncer, en 2030 se prevé que se diagnostiquen más de 317.000 nuevos casos de cáncer en España, lo que supone 1,8 diagnósticos por minuto. En Castilla y León, solo en 2023, se registraron cerca de 17.000 nuevos diagnósticos.

Manifiesto

Uno de los momentos más emotivos del acto llegó con la lectura del manifiesto a cargo de la paciente oncológica Marimar Comonte, quien puso voz a la experiencia de quienes reciben un diagnóstico de cáncer. "Sin pedir permiso, todo se frenó. Todo cambió. Las prioridades se dieron la vuelta por un puñado de palabras”, señaló en su lectura.

La paciente recordó que cada día cerca de 800 personas en España reciben un diagnóstico de cáncer y cómo ese momento marca un antes y un después en la vida de quien lo escucha. “A partir de ese momento, el tiempo se medirá y se vivirá de otra manera. No se olvidarán casi de ningún detalle porque, a partir de ahí, los sabores de la vida se degustarán de forma diferente”.

La AECC de Benavente ha salido hoy a la calle en el Día Mundial contra el Cáncer. / E. P.

Reclamó una atención oncológica más humana e integral, que tenga en cuenta no solo el aspecto clínico, sino también el impacto emocional, social, familiar y laboral de la enfermedad. “Humanizar la atención implica situar a la persona en el centro del sistema (…) Escuchar la voz del paciente debe ser una prioridad para entender, acompañar y adaptar la atención a las necesidades de cada paciente y su entorno”.

Hizo un llamamiento a aprovechar el Día Mundial del Cáncer como una oportunidad para reducir los obstáculos a los que se enfrentan los pacientes y reforzar una red de atención personalizada. “Este 4 de febrero es una oportunidad para alcanzar el compromiso de todos, por una atención integral y más humana frente al mayor reto sociosanitario que tenemos como sociedad, el cáncer”.