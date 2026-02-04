Dos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle hasta que es detenido por la Guardia Civil

Dos empleadas de una droguería de la calle Herreros lograron retener en la calle a un ladrón hasta que llegó la Guardia Civil y le detuvo. Horas antes, el caco había perpetrado un hurto de colonia en el establecimiento y se había dado a la fuga corriendo y perseguido por una de las trabajadoras.

El autor del hurto, al que le constan numerosos antecedentes en supermercados y establecimientos de todo tipo en el centro de la ciudad, se dio de bruces con las trabajadoras cuando había acabado la jornada laboral. Una de ellas, arriesgándose a una actitud violenta del ladrón, le exigió que no se moviese de allí mientras la otra avisaba a la Guardia Civil.

Los agentes, que llegaron poco después, pudieron detener al joven de algo más de veinte años y origen marroquí. El detenido es un viejo conocido de la Guardia Civil y de la Policía Local, por la acumulación de denuncias y detenciones por hurtos tanto en hipermercados de la periferia como en supermercados del centro de la ciudad.