Sucesos
Dos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle hasta que es detenido por la Guardia Civil
El caco había hurtado colonias en una droguería y había huido perseguido por una trabajadora: horas después el reencuentro terminó en detención
Dos empleadas de una droguería de la calle Herreros lograron retener en la calle a un ladrón hasta que llegó la Guardia Civil y le detuvo. Horas antes, el caco había perpetrado un hurto de colonia en el establecimiento y se había dado a la fuga corriendo y perseguido por una de las trabajadoras.
El autor del hurto, al que le constan numerosos antecedentes en supermercados y establecimientos de todo tipo en el centro de la ciudad, se dio de bruces con las trabajadoras cuando había acabado la jornada laboral. Una de ellas, arriesgándose a una actitud violenta del ladrón, le exigió que no se moviese de allí mientras la otra avisaba a la Guardia Civil.
Los agentes, que llegaron poco después, pudieron detener al joven de algo más de veinte años y origen marroquí. El detenido es un viejo conocido de la Guardia Civil y de la Policía Local, por la acumulación de denuncias y detenciones por hurtos tanto en hipermercados de la periferia como en supermercados del centro de la ciudad.
- La madre de Benavente sancionada por recoger a su hijo discapacitado: 'Me multó porque le dio la gana
- El río Órbigo en aviso amarillo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa
- El Eria se desborda y alcanza el casco urbano en Morales del Rey
- Una empleada municipal de Benavente lleva al Ayuntamiento ante Trabajo por trato vejatorio y abuso de poder
- Arde un turismo en la A-6, en el acceso desde Castrogonzalo
- Sigue la alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina y cuatro amarillos activos
- La Avenida del Ferial, pleno corazón comercial de Benavente
- Benavente celebra Las Candelas con pulpo, dulces típicos y bailes