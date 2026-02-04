La Diputación reabrirá la ZA-P-1510 entre Quiruelas y Quintanilla si Carreteras lo valida por escrito

La Diputación de Zamora pedirá a Carreteras que confirme por escrito que el corte de la carretera provincial ZA-P-1510 entre Quiruelas de Vidriales y Quintanilla de Urz no es necesario tras la detección de una fisura en la aleta del muro del paso inferior de la autovía A-52.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha explicado que los técnicos estatales mantienen que el desplazamiento del marco está controlado y no representa un peligro. Faúndez ha señalado que, aunque hay una diferencia de criterio entre la valoración de los técnicos provinciales y el realizado por la Unidad de Carreteras, "muy respetuosamente y sin entrar en valoraciones, reabriremos el tramo automáticamente" una vez que la Unidad conteste por escrito en este sentido.

En todo caso, Faúndez ha recordado que fue Carreteras quien pidió a la Diputación el cierre del tramo tras detectarse y valorarse el estado del muro la tarde del pasado lunes por razones de seguridad.