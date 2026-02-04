Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El nuevo cartel de Semana SantaRecta final del proceso de caducidad de la central de VillalcampoSube la cifra anual de diagnósticos de cáncer en ZamoraCSIF señala un segundo caso de presunto acosoDesbordamiento de los ríos en Zamora
instagramlinkedin

Infraestructuras provinciales

La Diputación reabrirá la ZA-P-1510 entre Quiruelas y Quintanilla si Carreteras lo valida por escrito

Pedirá a la Unidad que confirme que la restricción no es necesaria aunque Faúndez precisa que fueron los técnicos estatales quienes solicitaron cerrar el tramo

Plano con el corte del tramo de la ZA-P-1510 entre Quiruelas y Quintanilla de Urz y el desvió alternativo recomendado.

Plano con el corte del tramo de la ZA-P-1510 entre Quiruelas y Quintanilla de Urz y el desvió alternativo recomendado. / D. P.

J. A. Gil

Benavente

La Diputación de Zamora pedirá a Carreteras que confirme por escrito que el corte de la carretera provincial ZA-P-1510 entre Quiruelas de Vidriales y Quintanilla de Urz no es necesario tras la detección de una fisura en la aleta del muro del paso inferior de la autovía A-52.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha explicado que los técnicos estatales mantienen que el desplazamiento del marco está controlado y no representa un peligro. Faúndez ha señalado que, aunque hay una diferencia de criterio entre la valoración de los técnicos provinciales y el realizado por la Unidad de Carreteras, "muy respetuosamente y sin entrar en valoraciones, reabriremos el tramo automáticamente" una vez que la Unidad conteste por escrito en este sentido.

Noticias relacionadas y más

En todo caso, Faúndez ha recordado que fue Carreteras quien pidió a la Diputación el cierre del tramo tras detectarse y valorarse el estado del muro la tarde del pasado lunes por razones de seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La madre de Benavente sancionada por recoger a su hijo discapacitado: 'Me multó porque le dio la gana
  2. El río Órbigo en aviso amarillo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa
  3. El Eria se desborda y alcanza el casco urbano en Morales del Rey
  4. Una empleada municipal de Benavente lleva al Ayuntamiento ante Trabajo por trato vejatorio y abuso de poder
  5. Arde un turismo en la A-6, en el acceso desde Castrogonzalo
  6. Sigue la alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina y cuatro amarillos activos
  7. La Avenida del Ferial, pleno corazón comercial de Benavente
  8. Benavente celebra Las Candelas con pulpo, dulces típicos y bailes

DESBORDAMIENTOS DE LOS RÍOS EN ZAMORA: El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos

DESBORDAMIENTOS DE LOS RÍOS EN ZAMORA: El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos

La Diputación reabrirá la ZA-P-1510 entre Quiruelas y Quintanilla si Carreteras lo valida por escrito

Suspendidas cinco rutas escolares por la nieve en Sanabria: hay medio millar de alumnos afectados

Suspendidas cinco rutas escolares por la nieve en Sanabria: hay medio millar de alumnos afectados

El "Torito del Alba" de Benavente en la mira nacional: Piden prohibir la participación de menores a nivel estatal

El "Torito del Alba" de Benavente en la mira nacional: Piden prohibir la participación de menores a nivel estatal

Dos investigados por una estafa de smishing bancario tras una denuncia en Camarzana de Tera

Dos investigados por una estafa de smishing bancario tras una denuncia en Camarzana de Tera

CSIF señala un segundo caso de presunto acoso en el trabajo en el Ayuntamiento de Benavente

Arde un turismo en la A-6, en el acceso desde Castrogonzalo

Arde un turismo en la A-6, en el acceso desde Castrogonzalo

Sigue la alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina y cuatro amarillos activos

Sigue la alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina y cuatro amarillos activos
Tracking Pixel Contents