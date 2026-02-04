DESBORDAMIENTOS DE LOS RÍOS EN ZAMORA: El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos

Los pueblos de la comarca de Benavente siguen vigilantes a la evolución de la crecida de los ríos. Permanecen en alerta seis estaciones de aforo en esta zona de la provincia de Zamora. Dos de ellas en nivel naranja. La de Manganeses de la Polvorosa que mantiene esta advertencia de posibles desbordamientos y afecciones a zonas próximas desde hace más de un día y también la de Santa Cristina de la Polvorosa, con nivel naranja, por la crecida del río Órbigo, que tiene previsión de seguir aumentando el caudal.

En Manganeses el campo de fútbol recoge agua del desbordamiento del cauce como si se tratara de una piscina. Y también pendientes en Santa Cristina donde el agua asoma por el entorno del pabellón deportivo.

En Villanueva, preparada ya la bomba de agua

Otros cuatro medidores de la Red de Control registran niveles de alerta amarillo. Uno de ellos el que mide el río Esla y mantiene vigilantes a los vecinos de Villanueva de Azoague y Castropepe. El alcalde explica que "desde anoche tenemos ya preparada la bomba. Detrás del ayuntamiento tenemos el sumidero más bajo del pueblo. y la tajadera la cerramos para que no entre el agua. Si sube unos quince o veinte centímetros más ya tendremos que activar las bombas", señala el alcalde.

Crecida de río en Villanueva de Azoague. / .

También se ha desbordado desde primera hora de la mañana en la localidad de Castrogonzalo. El alcalde, Gonzalo García, explica que el agua ha entrado en la vega y está anegando las fincas de regadío.

Otro de los puntos vuelve a ser Morales del Rey que mantiene nivel amarillo por la crecida del Eria y también en alerta de nivel amarillo están las localidades de Camarzana de Tera, por la crecida del Tera y Villaveza de Valverde por el río Castrón.

Los voluntarios de Protección Civil de Benavente recorren a esta hora los diferentes pueblos de la comarca para estar vigilantes de la evolución de los cauces y supervisar cómo evoluciona la crecida de los ríos en la zona.