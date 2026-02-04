CSIF señala un segundo caso de presunto acoso en el trabajo en el Ayuntamiento de Benavente

El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha confirmado la existencia de un segundo caso de presunto acoso laboral en el Ayuntamiento de Benavente que, aunque no ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo, se suma al que sí ha sido denunciado por una por una empleada municipal de baja desde hace meses.

En realidad, los dos casos fueron transmitidos por los dos trabajadores al CSIF el pasado mes de diciembre. El sindicato solicitó entonces una reunión del Comité de Salud y Seguridad que reúne a los representantes del comité de empresa del personal laboral del Ayuntamiento de Benavente con la concejala de Personal para dirimir conflictos laborales relacionados con estas materias.

El sindicato decidió dar este primer paso antes de acudir a otra vía más expeditiva, aunque una de las dos personas afectadas decidió denunciar a dos concejales y a la alcaldesa ante la Inspección de Trabajo por trato vejatorio y abuso de poder, como publicó el lunes La Opinión-El Correo de Zamora .

Orden del día

El segundo caso de presunto acoso laboral afecta también a otro empleado municipal dependiente del área municipal de Cultura, Concejalía ya señalada de forma explícita por la trabajadora denunciante.

La Concejalía de Personal convocó la reunión solicitada por el CSIF para este viernes a primera hora de la mañana. En el orden del día figuran los dos supuestos casos de acoso laboral bajo el epígrafe de "bajas laborales". También se incluyen en el orden del día los casos de otros dos trabajadores que han solicitado la adaptación de sus jornadas laborales, en uno de ellos por motivos médicos.

Queja y denuncias contra la Concejalía de Personal

Fuentes de CSIF precisaron que dependiendo de la marcha de la reunión del comité que tendrá que celebrarse este viernes y "si se considera que estos dos casos reúnen las condiciones, se reuniría al comité de acoso que ha constituido en el Ayuntamiento de Benavente".

No obstante, el clima previo a esta reunión parece estar precedido por un cierto clima de tensión debido a las "difíciles" relaciones que mantienen desde 2023 los representantes de las tres centrales sindicales con representación municipal, CSIF, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, con la concejala de Personal, Sara Casquero.

Mientras que CSIF señala que el comité de empresa habría formulado una queja ante la Inspección de Trabajo ante "las reiteradas faltas de respeto" de la concejala con sus interlocutores, el mismo comité ha presentado denuncias contra la concejalía por incumplimientos municipales en materia vestuario, productos tóxicos, vacaciones, y horas extras, entre otras.

Los responsables provinciales de las tres centrales sindicales han señalado y confirmado a este periódico "faltas de respeto", "voces y gritos", "amenazas", y expresiones "autoritarias" tales como "tú te callas" y otras por parte de la concejala en las reuniones con el comité de empresa, una conducta que los grupos políticos municipales de oposición han hecho pública y afeado en varias sesiones plenarias y que la responsable de Personal ha negado alegando incluso que las relaciones con los representantes sindicales son inmejorables a diferencia de las que mantenían con el anterior Gobierno.