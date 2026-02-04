Actualización de la situación de los ríos en Zamora: nivel naranja en Villárdiga y otros ocho activos

Nueve estaciones de aforo de la provincia de Zamora se encuentran en alerta a esta hora, por la crecida de los ríos. El punto más complicado está ahora en Villárdiga donde el alto caudal del Valderaduey mantiene el nivel de alerta naranja aunque con tendencia a la baja. También este río tiene en alerta a otras localidades de su ribera como Benegiles que aunque mantiene nivel amarillo, de menor riesgo que el naranja para los desbordamientos, la tendencia en esta zona es de una mayor crecida.

El aumento de caudal del río Negro y la evolución al alza también mantiene en alerta otro punto de la provincia en la localidad de Santa Eulalia.

El Esla ya bajando en Villanueva de Azoague. / E. P.

En la zona de la comarca de Benavente son varios pueblos los que siguen vigilantes, aunque parece que la situación se va manteniendo estable. Así las estaciones del Órbigo en Santa Cristina y Manganeses de la Polvorosa están ya en nivel amarillo y bajando, según el último parte de Confederación Hidrográfica del Duero de las nueve de la noche.

También en nivel amarillo sigue la estación de Castropepe, que comprueba el nivel del Esla; y está estable el caudal del Tera en Camarzana y Mózar de Valverde pero también en alerta con nivel amarillo, así como Villaveza de Valverde que lleva con este nivel de alerta toda la jornada por la crecida del Castrón.