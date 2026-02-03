Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue la alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina y cuatro amarillos activos

El Eria se desborda en Morales del Rey y anega el casco urbano y Protección Civil mantiene la vigilancia en los pueblos por la crecida de caudales

Carretera de Manganeses a Fresno de la Polvorosa, a primera hora de hoy.

Carretera de Manganeses a Fresno de la Polvorosa, a primera hora de hoy. / E. P.

Eva Ponte

Seis estaciones de aforo de la provincia de Zamora, todas ellas en la comarca de Los Valles de Benavente se mantienen en alerta por la crecida de los ríos. Se mantiene en nivel naranja la de Manganeses de la Polvorosa, aunque en estos momentos permanece estable. Mientras que sube el caudal en Santa Cristina de la Polvorosa y pasa de nivel amarillo a naranja, que advierte de posibles desbordamientos y afecciones a zonas próximas por la crecida del Órbigo.

Tanto el alcalde de Manganeses de la Polvorosa, Enrique García, como el de Santa Cristina, Salvador Domínguez, aseguran que en estos momentos la situación “está controlada”, pero están a expensas de cómo siga evolucionando la crecida del Órbigo ante la previsión de más lluvia para las jornadas de mañana y el jueves. Vigilancia en la carretera de Manganeses a Villabrázaro por la crecida del río, pero “está controlado”, asegura el alcalde.

Crecida del Órbigo en Santa Cristina.

Crecida del Órbigo en Santa Cristina. / Protección Civil

Voluntarios de Protección Civil de Benavente recorren los pueblos cercanos a los ríos para atender posibles incidencias. En la zona de Manganeses se han visto desbordamientos en la zona de las choperas.

Mientras que otros cuatro medidores de la Red de Control mantienen niveles de alerta por la subida de caudales en los ríos Tera, Castrón y Eria.

El Eria, en Fresno de la Polvorosa.

El Eria, en Fresno de la Polvorosa. / Protección Civil

El Eria sigue desbordado en parte del casco urbano de Morales del Rey y, según explicó su alcalde, “estamos vigilantes de cómo van las lluvias, ahora ya parece que está más controlado, pero lo peor fue sobre las seis de la madrugada”, señaló el alcalde de Morales, Ignacio Palmero.

La crecida del Tera permanece estable pero en nivel de alerta amarillo tanto en Camarzana de Tera, como en Mózar de Valverde. El alcalde de Vecilla de Valverde, Emilio Fernández, explicó que "sí que hemos estado pendientes de la crecida del Zamarrilla, porque se metía en la carretera, pero finalmente se ha mantenido estable".

Crecida del río Eria, en la carretera de Manganeses a Fresno de la Polvorosa.

Crecida del río Eria, en la carretera de Manganeses a Fresno de la Polvorosa. / E. P.

Mientras que el Castrón mantiene la alerta amarilla en Villaveza de Valverde.

La responsable de Carreteras en Diputación Provincial de Zamora, Atilana Martínez, explica que a esta hora no hay ningún corte de carretera provocado por la crecida de los ríos. Sí están vigilantes a la evolución de los caudales.

