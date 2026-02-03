Santibáñez hace posible el cine en la gran pantalla, por iniciativa municipal

En Santibáñez de Vidriales, el cine ha vuelto. Y lo ha hecho para quedarse. Sesenta años después de que se apagara el proyector de la gran pantalla en este municipio, tal y como recuerda su alcalde, Iván Acedo, Santibáñez vuelve a tener cine. Y no se trata de un gesto puntual ni nostálgico, sino una apuesta clara por promover la cultura en el medio rural, donde el acceso a las salas cinematográficas sigue siendo una asignatura pendiente.

El pasado mes de noviembre, el municipio puso en marcha Cinema Vidriales, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación cultural Aseranar. El proyecto que ha conseguido consolidarse estos meses ha convertido el albergue municipal en una sala de cine funcional, equipada con butacas, proyector y sistema de sonido, aprovechando los recursos existentes del municipio.

Albergue de Santibáñez de Vidriales, donde se ha habilitado la sala de cine. / E. P.

¿Cuándo hay cine?

La programación se desarrolla en las tardes de viernes, sábados y domingos y combina cine clásico, familiar y estrenos recientes. "Lo que buscamos es poder traer variedad para público de todas las edades", explica el primer edil.

Uno de los elementos que distingue a Cinema Vidriales es el acuerdo alcanzado con una distribuidora profesional de cine digital, que permite proyectar películas en condiciones similares a las de una sala comercial. Este convenio regula los derechos de exhibición y fija el el coste en función del tipo de sesión. "Lo que queremos es cumplir con la normativa vigente y evitar la competencia desleal con los cines urbanos", indica el alcalde.

De este modo, el proyecto no solo acerca el cine al medio rural, sino que lo hace respetando los circuitos oficiales de distribución y los derechos de autor. Para colaborar en la financiación de estas películas se pide una donación "simbólica" a aquellos que acuden al cine de un euro o tres, dependiendo si se trata o no de un estreno.

El alcalde de Santibáñez, a la entrada del albergue donde se ha habilitado una sala de cine con programación estable. / E. P.

Gracias a este modelo, el municipio puede programar tanto cine clásico como títulos más recientes. A la entrada de la sala hay una pizarra donde se pregunta al público qué películas quieren ver y ahí se proponen varios títulos.

Respuesta del público

"La respuesta del público ha superado las expectativas", asegura el alcalde. En apenas diez semanas, alrededor de 300 personas han pasado por Cinema Vidriales, una cifra significativa para un municipio de la zona. Pero más allá de los números, hay algo que resume el impacto social del proyecto y es que "para algunos niños ha sido la primera vez que han ido al cine".

La colaboración del pueblo es fundamental para esta iniciativa. De modo que Aseranar se encarga de la apertura de la sala y ha instalado un pequeño kiosco de palomitas, recuperando así a liturgia clásica de ir al cine y reforzando el carácter social de cada pase.

La iniciativa continuará durante los meses de febrero y marzo, con un parón previsto en verano y la intención de retomarla en otoño. "Tiene intención de continuidad", asegura el alcalde.

Algunas de las películas ya proyectadas. / E. P.

La primera sesión con la que se puso en marcha esta iniciativa fue a cargo de un clásico "Tiempos modernos" y dos cortos de Chaplin. Y se han ido sucediendo títulos para todos los gustos. Desde películas de cine infantil como "Hopper el PolloLiebre", "Héros de Central Park” o “Guardiana de dragones"; estrenos como "Siempre es invierno"; o cine de siempre como "Cinema Paradiso", "Madame Curie" o "La cena".