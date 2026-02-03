Morales de Valverde revive su fiesta de San Blas, con raíces en el siglo XVIII

Cada invierno, cuando llega San Blas, Morales de Valverde vuelve a hacer lo que lleva siglos haciendo, organizar su fiesta, aunque cada vez sean menos para hacerlo. El pueblo se reúne consciente de que mantener la tradición no es sencillo y de que la falta de población, especialmente de población joven, pesa, pero también con la convicción de no dejar desaparecer una celebración que forma parte de su identidad.

De modo que la localidad continúa apostando por poner en valor su patrimonio cultural y mantiene los actos en honor a su patrón gracias a una cofradía fundada en el siglo XVIII. Con el paso del tiempo, esta cofradía ha tenido que flexibilizar algunas normas para asegurar la continuidad de la celebración, lo que ha llevado a que todo el vecindario se implique de forma activa en su mantenimiento.

Fiesta de San Blas en Morales de Valverde. / E. P.

La organización de la fiesta recae en seis garroteros, que forman el cabildo de la antigua cofradía. Este año el mayordomo es Ricardo Furones García, responsable de custodiar los garrotes y de recaudar la cuota de los cofrades a la salida de la misa, siguiendo estrictamente el orden establecido en la lista. La elección de los garroteros se realiza por calles.

Los garrotes, también conocidos como varas, están elaborados en madera. Durante la procesión de San Blas, en la que el santo es llevado en un trono con ruedas alrededor de la iglesia, los garroteros portan estas varas. En una de las caras de la tabla superior aparece pintada la imagen de San Blas, que se muestra en la procesión y en la misa; mientras que en la otra figura la representación de las ánimas del purgatorio, que se exhibe al día siguiente durante la misa dedicada a los difuntos.

Fiesta de San Blas en Morales de Valverde. / E. P.

Coscarones y figüelas

Además, durante el fin de semana se ha celebrado un encuentro vecinal en el que se han elaborado dos dulces tradicionales del pueblo: coscarones y figüelas. Según explica uno de los organizadores, esta actividad busca que los más pequeños conozcan estas recetas, ya que los coscarones eran un dulce típico de la época de la matanza, una costumbre prácticamente desaparecida en la actualidad.

Fiesta de San Blas en Morales de Valverde. / E. P.

Los coscarones se elaboran con manteca, pan y azúcar, mientras que las figüelas consisten en pan frito espolvoreado con azúcar. La propuesta sirvió para volver a reunir al vecindario, que, pese a las bajas temperaturas, se congregó para compartir y probar estos dulces tradicionales, recuperados una vez más como parte de la vida del pueblo.