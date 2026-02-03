La fiesta de San Blas se consolida en Camarzana, recuperada hace tres años del olvido

Camarzana de Tera ha vuelto a mirarse en su memoria y por tercer año consecutivo, la festividad de San Blas se celebraba ayer como un acto que va más allá de lo religioso y se convierte en un ejercicio colectivo de identidad y reconocimiento a quienes dieron nombre y forma al pueblo. La conmemoración de esta onomástica había dejado de celebrarse en el año 1962 y durante año había quedado solo en el recuerdo.

En esta ocasión, cerca de un centenar de personas se reunieron en la iglesia parroquial para asistir a la misa presidida por el párroco Raúl Vega. Tras la celebración eucarística tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de la jornada, el recuerdo-homenaje a los Blases de Camarzana y Cabañas de Tera. El discurso puso en contexto la importancia que esta celebración tuvo durante generaciones en ambos pueblos.

Durante la lectura se recordó que “dentro del santoral del pueblo de Camarzana y Cabañas de Tera la festividad de San Blas era una de las que levantaba más fervor”, una devoción que comenzó a diluirse a partir de los años sesenta, cuando el nombre dejó de transmitirse en el ámbito familiar y muchos de sus portadores emigraron para estudiar o ganarse la vida.

Fiesta de San Blas, en Camarzana de Tera. / E. P.

El testimonio personal trasladó a los asistentes a la última celebración documentada, en 1962. “Recuerdo el frío de ese día y también las caras de al menos cinco tocayos que rodeaban al santo”, evocando una procesión en la que la pequeña talla de San Blas era llevada en andas por quienes celebraban su onomástica, acompañados por el resto de vecinos, conscientes de que la jornada terminaría compartiendo mesa y conversación.

La lectura no ocultó la realidad actual. “El verdadero problema es que dentro de poco ya no habrá Blases, solo quedamos tres”, señaló Blas de Paz, con melancolía y humor al reivindicar, la posible recuperación del nombre en futuras generaciones.

Fiesta de San Blas en Camarzana de Tera. / E. P.

El homenaje sirvió también para recordar uno a uno a los Blases conocidos del pueblo, los que aún viven y los que ya no están, repasando historias familiares y sagas que marcaron la vida local. Se evocó, entre otros, a Blas Álvarez, origen de una larga línea de tocayos; a Blas Rodríguez y a Blas Panizo, así como a Blas Bermejo, de Cabañas de Tera, y a sus descendientes. En aquella última celebración de 1962 llegaron a reunirse ocho Blases; hoy, apenas permanecen tres.

Fiesta de San Blas en Camarzana de Tera. / E. P.

Como símbolo de ese recuerdo colectivo, se ofrecieron nueve ramos de flores en homenaje a todos los Blases del pueblo, ausentes y presentes, un gesto sencillo que condensó el espíritu de la jornada y en la que no faltó la memoria y el respeto.

La procesión prevista no pudo celebrarse debido a las condiciones meteorológicas, pero la celebración concluyó con un momento de convivencia en el que no faltaron las tradicionales roscas elaboradas por las hermanas Bernardas del monasterio cisterciense de El Salvador de Benavente, acompañadas por licores de la zona. También se repartió la tradicional pulsera de San Blas, símbolo de protección para la garganta.

Fiesta de San Blas en Camarzana de Tera. / E. P.

La recuperación de esta festividad se consolida así, como un acto de confraternización y de recuerdo a los antepasados, con la mirada puesta en que, aunque algún día ya no queden Blases que homenajear, la figura de San Blas siga presente como parte viva de la memoria del pueblo.