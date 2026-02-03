Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Eria se desborda y alcanza el casco urbano en Morales del Rey

"Lo peor ha sido de madrugada, ahora está ya mucho mejor, parece que va bajando", aseguran los vecinos

Casco urbano de Morales del Rey esta mañana.

Casco urbano de Morales del Rey esta mañana. / .

Eva Ponte

Varios pueblos de la comarca de Los Valles mantienen la alerta por las previsiones de la crecida de los ríos ocasionada por las incesantes lluvias. En la zona bañada por el Órbigo y su afluente el Eria ha ocasionado el desbordamiento del cauce y la llegada del agua a las puertas de varias casas, en algún pueblo como Morales del Rey sin necesidad de evacuación.

Imagen de hace apenas unos minutos, en Morales del Rey.

Imagen de hace apenas unos minutos, en Morales del Rey. / E. P.

El alcalde de Morales del Rey explica que “ahora mismo está mucho mejor ha ido bajando, lo peor ha sido de madrugada, sobre las seis o así, ahora ya parece que va bajando el nivel del agua”, explica. “Aunque no dejamos de estar atentos a la evolución”, asegura.

El agua del Eria ha alcanzado el casco urbano obligando a cortar el acceso a varias calles completamente anegadas. Ahora ya está bajando esa inundación, pero aseguran los vecinos que “estamos acostumbrados, esto no es nada”.  Las zonas anegadas del casco urbano son zonas puntuales del pueblo que están a nivel del río y el agua retrocede.

El agua al pie de algunas viviendas de Morales del Rey esta mañana.

El agua al pie de algunas viviendas de Morales del Rey esta mañana. / .

La subida del Eria se ha visto afectado en algunos tramos de carretera en los que el agua prácticamente estaba metida en la calzada. El alcalde de Fresno de la Polvorosa, Pablo Moro, explica que “ahora no hay problema para pasar”.

Noticias relacionadas y más

Carretera de Morales a Fresno esta mañana.

Carretera de Morales a Fresno esta mañana. / .

Aunque sí ha habido vecinos de Morales que han optado por rutas alternativas hasta Fresno por la subida del caudal del Eria y ante la crecida del agua en la zona de la carretera que une estas localidades. También estaba complicado el acceso desde Morales del Rey a Pobladura del Valle, según explican.

