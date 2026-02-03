Situación crítica de los empleados de la maderera Losán: tres meses sin cobrar las nóminas

UGT FICA Castilla y León se ha reunido hoy con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León para tratar de buscar soluciones a la situación “crítica e insostenible” que están padeciendo los trabajadores de Tableros Losán que llevan tres meses con impago de nóminas y paga extra y “desesperados” por la parada absoluta de la actividad.

De hecho, según explican los representantes del sector en el sindicato, el conflicto comenzó con la disminución de la producción en 2024. En 2025, la plantilla se vio reducida drásticamente y la Junta intervino en julio del pasado año para evitar el cierre con una ayuda directa subordinada al reinicio de la actividad.

En julio, la fábrica volvió a la actividad, pero la alegría del personal duró poco porque en agosto volvieron a parar concediéndoles una suerte de “permiso retribuido” presuntamente temporal. No obstante, la situación ha ido a peor. No solo no ha regresado la actividad a la factoría, sino que han dejado de abonar a los trabajadores las tres últimas nóminas, incluyendo la paga extraordinaria de diciembre, y, “de no encontrar un plan viable para reflotar la actividad de la empresa, entrará a concurso de acreedores en abril”.

Por eso, desde el sindicato consideran crucial que las administraciones, autonómica, estatal y la SEPI, “continúen trabajando conjuntamente, como ya lo están haciendo, para buscar una solución que impida que las tres fábricas de la comunidad cierren y, según comentan, los próximos días van a ser cruciales para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo”.