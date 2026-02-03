Corte en la carretera entre Quintanilla y Quiruelas por daños detectados en el puente bajo la autovía
Una de las aletas del pasó está cediendo, lo que obliga a interrumpir la circulación de forma preventiva: consulta el desvío alternativo
T. S.
La Diputación de Zamora ha anunciado en las últimas horas el cierre al tráfico de un tramo de la carretera provincial entre Quintanilla de Urz y Quiruelas de Vidriales (la ZA-P-1510, a la altura del punto kilométrico 3,300) debido a un daño estructural detectado en el paso inferior bajo la autovía. Según los técnicos, una de las aletas del paso está cediendo, lo que obliga a interrumpir la circulación de manera preventiva.
La Guardia Civil se ha desplazado a la zona y ha procedido al corte inmediato de la vía para garantizar la seguridad de los usuarios. El tramo afectado está correctamente señalizado y se ha establecido un desvío alternativo por la estación de servicio, que permitirá mantener la movilidad en la zona mientras duren los trabajos.
Ante esta situación, los conductores deben extremen la precaución, respetar la señalización provisional y utilizar el itinerario alternativo indicado por la institución provincial. La vía permanecerá cerrada hasta que se ejecuten las actuaciones necesarias y se verifique la estabilidad del paso inferior.
La aleta de los puentes, la que está cediendo en este caso, es un muro de contención de hormigón armado que se extiende lateralmente desde los extremos de un estribo. Su función principal es sostener el terreno del terraplén de acceso evitando que se derrame y protegiendo el estribo contra la erosión.
