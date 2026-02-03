Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde un turismo en la A-6, en el acceso desde Castrogonzalo

El conductor pudo salir por sus propios medios del vehículo

La Guardia Civil de Tráfico señaliza el tramo afectado mientras los bomberos trabajan en la extinción del fuego

Turismo incendiado, bajo el puente de Castrogonzalo en la A-6.

Turismo incendiado, bajo el puente de Castrogonzalo en la A-6. / E. P.

Eva Ponte

Un turismo se ha incendiado en la autovía A-6, en el punto kilométrico 257,4, dentro del término municipal de Castrogonzalo, lo que ha obligado a desplegar un operativo de seguridad y emergencia que trabaja a estas horas en la zona.

El suceso se ha producido en el carril de incorporación desde Castrogonzalo a la autovía en sentido A Coruña. El conductor del vehículo ha logrado salir del turismo por sus propios medios. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que han procedido a señalizar el tramo afectado para alertar a los conductores y garantizar la seguridad de la circulación.

La zona del incidente señalizada.

La zona del incidente señalizada. / E. P.

Asimismo, han intervenido los bomberos, para la extinción del incendio del vehículo. No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el fuego.

La presencia de los servicios de emergencia ha generado precaución en la zona de acceso a la autovía mientras se desarrollan las labores de intervención.

Los bomberos realizando las labores de extinción del fuego.

Los bomberos realizando las labores de extinción del fuego. / E. P.

