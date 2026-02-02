Rompe un escaparate en Benavente para intentar robar, y termina herido y detenido

Un vecino de Benavente de mediana edad fue detenido esta madrugada cuando intentaba robar en un establecimiento de la calle Herreros. El suceso se produjo a las cinco de la madrugada y quedó en mero intento. El autor, que se hirió al romper el cristal, fue poco después detenido y trasladado al Hospital, donde fue atendido.

Se trata del autor de robos similares que se vienen produciendo sin solución de continuidad desde hace varias semanas en el centro de Benavente. Detenido tras ser sorprendido "in fraganti" hace varias semanas, la juez decretó su libertad sin medidas cautelares.

Los robos en este periodo con asaltos a escaparates de la zona centro han continuado. En los últimos quince días se contabilizaron robos en vehículos con rotura de lunas en la avenida Luis Morán y en un bar de la avenida Maragatos. En este último establecimiento, habrían logrado entrar y llevarse el cajón con monedas de la caja registradora.