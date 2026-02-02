LXII Olimpiada Matemática: Celia Villacastrigo, del Virgen de la Vega de Benavente, tercera clasificada del distrito de Salamanca

Celia Villacastrigo, alumna de 3º de ESO de del colegio Virgen de la Vega de Benavente ha conseguido el tercer premio en la LXII Olimpiada Matemática Española, en la fase local del distrito universitario de Salamanca.

La Facultad de Ciencia acogió el pasado viernes, la ceremonia de entrega de premios de la fase local de la LXII Olimpiada Matemática en el Distrito Universitario de Salamanca, en un acto que estuvo presidido por el vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco.

Según informa la Universidad, el vicerrector dio a conocer el nombre de los tres primeros clasificados que han sido: Diego Alonso Domínguez (primer Premio), Julio Vivas García (segundo Premio) y Celia Villastrigo Sáenz (tercer Premio). Estos tres estudiantes participarán, junto con otros nueve procedentes de los restantes distritos universitarios, en la fase autonómica de la Olimpiada Matemática, que tendrá lugar el jueves 5 de febrero en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Además, se realizó un reconocimiento al ganador, Diego Alonso Domínguez, que no solo consiguió el primer Premio de esta edición, sino de las cuatro en las que ha participado.

Para el coordinador de la prueba, el hecho de que la mitad de los premios hayan sido para chicas, “mejorando incluso el porcentaje de la inscripción, refleja no solo los buenos resultados de las estudiantes sino también su creciente interés, año tras año, por la Olimpiada Matemática”.

Por ello, y ante los buenos resultados logrados por las alumnas participantes, se anunció la nominación para participar en la Olimpiada Femenina de Matemáticas. De esta manera, de las 25 chicas de toda España que participarán en dichas pruebas, dos se han seleccionado entre las participantes del Distrito Universitario de Salamanca. Así, Celia Villastrigo Sáenz y Pilar Blázquez Lozano participarán en la III OFEM que se celebrará entre el 13 y el 15 de febrero en León.