F. Gochi acerca su mirada de los campos de Castilla a Benavente

Los campos de Castilla y los árboles son los grandes protagonistas en la exposición de óleos que se pueden ver en el Centro Cultural Soledad González de Benavente, del pintor Manuel F. Gochi, bajo el título "Horizontes en el lienzo". La muestra, compuesta por 22 obras centradas en el paisaje y la naturaleza, podrá visitarse durante todo este mes.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha destacado en la presentación "la importancia de seguir apostando por una programación artística diversa y de calidad" y agradeció al autor su presencia en Benavente. Hizo también una invitación "a que benaventanos y visitantes disfruten de la riqueza cultural y artística que se ofrece en la ciudad".

Manuel F. Gochi explicó que la exposición se articula en torno a dos grandes temas que "me inspiran profundamente". Por un lado, los campos de Castilla, "que me atraen por la amplitud del horizonte, una característica que no encuentro del mismo modo en el norte, donde las montañas interrumpen la vista". Por otro, los árboles, "un motivo recurrente en mi obra y ligado a vivencias personales".

El autor de las obras durante la presentación, con la alcaldesa (en el centro) y la concejala de Cultura. / E. P.

Recordó F. Gochi que durante años recorrió a diario una senda de quince kilómetros en Oviedo, en el antiguo trazado del ferrocarril, y de esa experiencia conserva especialmente "la imagen de los árboles y el cielo filtrándose a través de sus copas. El verde y el amarillo son los colores que más me atraen y los que dominan gran parte de mi pintura".

Gochi también compartió su trayectoria personal. Tras una larga etapa como consultor empresarial, desde hace una década se dedica plenamente a la pintura, su verdadera vocación. En los últimos siete u ocho años ha realizado alrededor de cuarenta exposiciones, siempre dentro del género paisajístico, ya que "la figura humana no me interesa como tema artístico".

Parte de la exposición en la Casa Solita. / E. P.

Sus obras, realizadas en óleo, no parten de fotografías, sino de la memoria y la imaginación. Cada cuadro le lleva aproximadamente cinco días de trabajo, alternando varias piezas a la vez para respetar los tiempos de secado. Aunque reconoce que cualquier estación tiene su encanto, la primavera es su época favorita, tanto por la luz como por la energía vital que transmite.

La concejala de Cultura, Mercedes Benítez, anima a toda la ciudadanía, así como a los vecinos de la comarca, a acercarse con tiempo para disfrutar "de una muestra que invita a detenerse, observar y reflexionar. Una propuesta que refuerza el objetivo de convertir a Benavente en un referente cultural, no solo a través de exposiciones, sino mediante una programación artística continua y diversa".