Una empleada municipal de Benavente lleva al Ayuntamiento ante Trabajo por trato vejatorio y abuso de poder

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zamora investiga una denuncia presentada por una trabajadora municipal de Benavente por acoso laboral continuado y presunto abuso de poder por parte de distintos responsables del Ayuntamiento. El escrito, registrado el pasado viernes, solicita la apertura de un expediente inspector y la adopción de medidas correctoras y señala a los concejales de Cultura, Fiestas y a la alcaldesa. Beatriz Asensio ha negado "contundentemente" las acusaciones "contra mí y mis concejales:

La empleada, que desarrolla funciones administrativas en un edificio cultural municipal, sostiene que desde 2023 recibe comunicaciones laborales fuera de su jornada, incluyendo llamadas y mensajes antes del inicio de su turno, en horarios nocturnos y en días no laborables. Según la denuncia, estas exigencias procederían de la persona responsable de la Concejalía de Cultura, vulnerando su derecho al descanso y a la desconexión digital.

El documento también recoge episodios de descalificaciones personales atribuidos igualmente a la responsable del área de Cultura. La trabajadora afirma que se le reprochó de forma despectiva la realización de horas de trabajo, cuestionando su profesionalidad y generando un entorno laboral que describe como hostil y humillante.

Extracto de la formalización de la denuncia ante la Inspección de Trabajo. / J. A. G.

La denuncia recoge igualmente la imposición de tareas ajenas a su categoría profesional. La empleada asegura que se le ordenó realizar labores de riego y mantenimiento de plantas del edificio, así como confeccionar manualmente entradas para una asociación vinculada a otra concejalía, lo que considera una desviación funcional injustificada y un trato indigno.

Del mismo modo detalla además órdenes que, según la trabajadora, afectaron directamente al servicio público. En octubre de 2023 se le habría ordenado cerrar la atención al público pese a haber usuarios presentes, con el argumento de que se trataba de una instrucción jerárquica directa procedente de la responsable de Cultura.

"Intromisiones durante la baja médica"

El escrito también describe intromisiones durante periodos de baja médica. La empleada afirma que recibió instrucciones laborales estando incapacitada temporalmente, atribuyendo estas órdenes a la alcaldesa, pese a que las tareas ya estaban organizadas con la trabajadora sustituta.

Relata también un incidente ocurrido en marzo de 2025, cuando el concejal de Fiestas habría irrumpido en su oficina “de forma violenta”, alzando la voz y profiriendo amenazas verbales. Según la denuncia, el edil le habría exigido llaves y realizado advertencias intimidatorias. La trabajadora sostiene que este mismo cargo volvió a dirigirse a ella con comentarios intimidatorios meses después, en un establecimiento público.

La empleada también denuncia haber sido requerida un sábado para acudir al centro de trabajo por cuestiones relacionadas con alarmas, pese a no tratarse de jornada laboral ni existir —según afirma— una causa urgente que lo justificara. Este tipo de requerimientos se enmarca en lo que describe como presiones reiteradas.

El escrito concluye señalando una grave afectación a la salud derivada de la situación. La trabajadora, que ha aportado informes médicos y psicológicos, afirma haber sufrido un ataque de ansiedad que requirió atención médica urgente en octubre de 2023 y asegura encontrarse actualmente en tratamiento psiquiátrico, psicológico y dermatológico por alopecia asociada al estrés.

Desmentido "rotundo"

La denuncia invoca la posible vulneración de derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, la normativa de prevención de riesgos laborales y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La afectada solicita actuaciones inspectoras, requerimientos documentales al Ayuntamiento y la adopción de medidas sancionadoras si procede.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha desmentido "rotundamente" las acusaciones de la trabajadora municipal. "Todo lo contrario, tanto yo como mis concejales, la hemos tratado siempre bien como a todos los empleados municipales", ha contestado.

Asensio ha explicado que, por su puesto de taquillera, se la pidió que vendiese entradas "y la ofrecimos ayudarla yo y la concejala de Cultura, si no podía o necesitaba apoyo. Creo que se vendieron cincuenta entradas", precisa. "Estando de baja la hemos preguntado cómo se encontraba y no nos ha contestado", ha añadido señalando que en esa situación contactó con ella "porque era la única que tenía la llave de la caja fuerte".

La alcaldesa ha insistido en rechazar las acusaciones, a falta de conocer detalladamente la denuncia ante la Inspección de Trabajo, del presunto acoso laboral que imputa a miembros del equipo de Gobierno municipal. "Ni yo ni mis concejales nos hemos comportado así nunca, ni con ella ni con ningún trabajador municipal. Todo lo contrario", ha subrayado.