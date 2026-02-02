Dos de cada diez euros del presupuesto de Quiruelas, a inversiones

El Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales ha aprobado de manera definitiva el presupuesto municipal para el presente año, que asciende a un total de 654.000 euros. Esta cifra representa un ligero descenso con respecto al ejercicio anterior, en el que el presupuesto superaba los 740.000 euros, reflejando así un ajuste en la planificación financiera del municipio.

En gastos, la mayor parte del presupuesto se destina a bienes corrientes y servicios, con un total de 268.900 euros, para cubrir necesidades cotidianas de funcionamiento y mantenimiento de los servicios municipales. Mientras que el capítulo de personal se lleva 219.100 euros del importe total, las inversiones reales suponen 133.500 euros, algo más del 20% del presupuesto de este año.

En cuanto a ingresos, se tiene previsto un importe de 261.000 euros de distintas administraciones; 165.800 euros más se ingresarán de impuestos directos y 111.370 euros, de tasas y precios públicos, entre otros ingresos.