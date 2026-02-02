Detectada una fisura en un muro del paso inferior de la A-52 entre Quiruelas de Vidriales y Quintanilla de Urz

La aparición de una fisura en un muro del paso inferior de la autovía A-52 ha movilizado esta tarde a la Guardia Civil y a bomberos para supervisar la infraestructura y barajar la posibilidad de que se produzca un desplazamiento mayor del paramento, aunque Carreteras lo considera "estable y controlado" desde hace tiempo tras haber realizado una "auscultación".

El paso inferior se eleva sobre el paso de la carretera provincial que conecta Quiruelas de Vidriales con Quintanilla de Urz. La fisura es vertical, amplia y recorre prácticamente toda la altura visible de la aleta del muro, que contiene el terraplén o "cono de tierra", desde la base hasta la parte inferior del tablero.

Aspecto del acceso y del muro del viaducto antes de producirse la fisura. / J. A. G.

En la zona inferior del muro, el derecho del paso en sentido Quintanilla de Urz, se ha acumulado tierra que parece provenir del interior del muro. En principio, según fuentes oficiales, el desplazamiento "no afecta a la autovía", aunque no se descarta que se produzca una caída parcial del estribo sobre la carretera provincial.

La Diputación Provincial anunció entrada la noche el corte de la ZA-P-1510 en un comunicado. "Por motivos de seguridad, la Guardia Civil se ha personado en la zona y ha procedido al corte inmediato del tráfico en dicha vía".

El tramo cortado por la Diputación tras la detección de la fisura. / D. P.

"El corte se encuentra debidamente señalizado y se ha habilitado un desvío alternativo señalizado por la estación de servicio, con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios", ha informado.

Noticias relacionadas

La institución ha pedido a los conductores que extremen la precaución, respeten la señalización provisional y utilicen el itinerario alternativo habilitado. La carretera permanecerá cerrada hasta que se realicen las actuaciones necesarias y se garantice la seguridad de la infraestructura.