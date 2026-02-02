Benavente amplía el plazo para inscribirse en el Concurso de Disfraces de Carnaval
Los participantes podrán inscribirse hasta el martes 10 de febrero
El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Fiestas que amplía el plazo de inscripción en el Concurso de Disfraces de Carnaval 2026, “dado el alto número de inscritos en las últimas horas”.
El plazo finaliza el martes, 10 de febrero a las 14 horas, en la Oficina Municipal de Turismo.
Puesto que se amplía el plazo, se traslada también para otra fecha el encuentro de los participantes para la organización del desfile. Por lo que, una vez finalizado el plazo de inscripción, los participantes están convocados a una reunión con la organización del desfile el jueves, 12 de febrero a las 20:30 horas en la Casa de la Cultura ‘La Encomienda’ donde se repartirán los dorsales de cada grupo participante, así como los tickets de la chocolatada.
