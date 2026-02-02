Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benavente amplía el plazo para inscribirse en el Concurso de Disfraces de Carnaval

Los participantes podrán inscribirse hasta el martes 10 de febrero

Desfile de Carnaval de Benavente, el pasado año.

Desfile de Carnaval de Benavente, el pasado año. / E. P.

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Fiestas que amplía el plazo de inscripción en el Concurso de Disfraces de Carnaval 2026, “dado el alto número de inscritos en las últimas horas”.

El plazo finaliza el martes, 10 de febrero a las 14 horas, en la Oficina Municipal de Turismo.

Puesto que se amplía el plazo, se traslada también para otra fecha el encuentro de los participantes para la organización del desfile. Por lo que, una vez finalizado el plazo de inscripción, los participantes están convocados a una reunión con la organización del desfile el jueves, 12 de febrero a las 20:30 horas en la Casa de la Cultura ‘La Encomienda’ donde se repartirán los dorsales de cada grupo participante, así como los tickets de la chocolatada.

