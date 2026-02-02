Más de 60 familias reciben ayudas municipales para alimentación y fiscalidad en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente mantiene activas distintas líneas de apoyo social orientadas a garantizar la cobertura de necesidades básicas entre la población en situación o riesgo de exclusión social. Los datos más recientes correspondientes a 2025 y al inicio de 2026 reflejan el alcance real de estas medidas, especialmente en programas como el reparto de alimentos, la bonificación del recibo del agua y las ayudas fiscales, que han llegado a decenas de familias del municipio.

Uno de los pilares de esta red de protección, que se lleva a cabo desde la Concejalía de Bienestar Social es el Programa Municipal de Alimentos, un recurso de carácter excepcional y urgente destinado a personas empadronadas y residentes en Benavente que atraviesan situaciones de precariedad económica y carecen de ingresos suficientes para garantizar unos mínimos de subsistencia.

Esos son los criterios establecidos en las bases de la convocatoria de ayudas, puestas en marcha por la concejala del área, Mercedes Benítez. "El objetivo de este programa no es solo cubrir necesidades básicas de manutención, sino también favorecer la igualdad en el acceso a las ayudas y contribuir a la integración social de quienes se encuentran en una situación más vulnerable", explica la edil de Bienestar Social.

Durante 2025, el programa ha permitido atender a 69 personas pertenecientes a 36 unidades familiares. Del total de beneficiarios, 38 son mujeres y 31 hombres, con una mayor concentración en la franja de edad comprendida entre los 16 y los 64 años. No obstante, el alcance del programa se extiende también a otros grupos de edad, ya que entre las personas atendidas se encuentran menores tanto de entre 3 y 15 años (cinco niños y cinco niñas) como de corta edad (una niña de menos de dos años), así como nueve personas mayores de 65 años.

Además, seis de los beneficiarios son personas de origen extranjero o pertenecientes a minorías, y de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, "lo que refuerza el papel de estas ayudas del banco de alimentos como una herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades y atender situaciones de especial dificultad social".

Otra de las ayudas de gestión municipal es la bonificación de la tasa de agua, una medida dirigida a aliviar el gasto de los hogares con menos recursos. En apenas dos meses se han presentado 60 solicitudes. Finalmente, tal y como ha informado la concejala de Bienestar Social, 37 solicitudes han sido concedidas, mientras que 23 han quedado denegadas, principalmente por superar los umbrales de renta establecidos.

En otros casos, la denegación se ha debido a cuestiones relacionadas con la convivencia o a la falta de documentación acreditativa.

Bonificación del IBI

A estas medidas se suma la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles dirigida a familias numerosas, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado 1 de enero y permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 2026. Hasta el momento, se han registrado nueve solicitudes, una cifra que previsiblemente aumentará conforme avance el plazo.

En el ámbito del apoyo a las familias, el Ayuntamiento ha gestionado también las ayudas a la natalidad correspondientes al cuarto trimestre de 2025. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se recibieron un total de 20 solicitudes, cuyo plazo de presentación finalizó el 31 de diciembre.

Esta línea de apoyo se integra dentro del conjunto de políticas municipales orientadas a acompañar a las familias en distintas etapas, desde la cobertura de necesidades básicas hasta el apoyo en los primeros momentos tras el nacimiento. n