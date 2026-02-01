El torneo creativo, oportunidad de futuro y autoempleo en la zona rural

El torno creativo es un oficio artesanal en peligro de extinción, pero sigue encontrando en el medio rural un espacio donde resistir, renovarse y también donde despertar interés. En Santa Cristina de la Polvorosa, la Asociación Cultural Contornos realiza un taller que no solo enseña a trabajar la madera, sino que también alimenta la creatividad y plantea nuevas posibilidades para el futuro de la artesanía. En un entorno rural donde las oportunidades laborales son limitadas, iniciativas como este taller mantienen vivo un oficio tradicional y abren caminos inesperados hacia el futuro.

Alfredo Fernández Romero, encargado del taller, explica que este año el grupo está completo y que incluso ha aumentado la presencia de alumnos llegados desde fuera de la provincia. "Hay bastante más gente de León que de aquí", señala. Y es que el interés por estas técnicas ya no entiende de fronteras. Hay alumnos de Benavente, Burganes, Santa María de Valverde, Zamora y Peñausende, Valencia de Don Juan o Mansilla de las Mulas.

Piezas realizadas en el taller de torno creativo. / E. P.

Aunque la mayoría de alumnos busca mejorar su técnica y afrontar retos personales, algunos comienzan a plantearse la posibilidad de aprovecharlo como complemento profesional. Domínguez reconoce que el oficio está aún lejos de contar con el reconocimiento y el mercado que han logrado ceramistas o alfareros, pero cree que el torno podría dar un salto "de la artesanía al arte" si se trabaja más su proyección y marketing.

El torno creativo se convierte para los alumnos en una posible vía de futuro para el medio rural. Aunque Domínguez admite que todavía es difícil vivir únicamente de este oficio, sí observa cómo algunos alumnos empiezan a planteárselo como un complemento profesional, especialmente quienes ya trabajan por cuenta propia y buscan nuevas alternativas. En una zona donde las opciones laborales no siempre son amplias, aprender una técnica artesanal ligada a la creatividad y a la producción de piezas únicas puede abrir nuevos caminos de autoempleo ligados a la artesanía y la cultura.

Cada vez hay más interés de los niños por participar en los talleres de Contornos. / E. P.

Varios niveles

La iniciativa que se desarrolla durante el curso escolar se imparte martes, miércoles y jueves por la tarde, además de los sábados por la mañana. Los alumnos avanzan por niveles, de modo que quienes llevan más tiempo afrontan ya retos técnicos mayores.

Los primeros pasos se centran en piezas sencillas y útiles, como complementos de cocina (morteros, portarrollos o utensilios similares). A partir de ahí, el aprendizaje progresa hacia elementos decorativos como candelabros o pies de lámpara, hasta llegar al vaciado de cuencos y, finalmente, a la creación de pequeñas esculturas mediante la unión de varias piezas torneadas.

Domínguez destaca que el torno exige algo más que destreza, requiere "comunicarse" con la madera a través del tacto, el sonido y el corte, superando la tensión inicial que provoca una herramienta en movimiento constante.

Las redes sociales también han ampliado horizontes, permitiendo a los alumnos inspirarse en creadores de otros países y desarrollar piezas únicas.