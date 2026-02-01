Quintanilla de Urz, puerta de entrada al fecundo valle de Vidriales

La suave ladera situada al oriente del cerro de Peña Grande fue el enclave elegido para emplazar el casco urbano de Quintanilla de Urz. Allí sus inmuebles se escalonan aprovechando una cálida solana, dejando los terrenos más prominentes para la iglesia, la cual se alza poderosa, dominando con sus volúmenes todos los demás edificios locales. Se generan así estampas muy gratas y pintorescas, sumamente fotogénicas.

A su vez, a escasas decenas de metros al sur de las casas cruza el arroyo de La Almucera, que es el cauce acuático que drena todo el Valle de Vidriales. Junto a sus orillas se extiende una cinta de humedad y de verdor, localizándose por esa zona los dominios agrarios más fértiles. El propio arroyo se presenta como una zanja rectilínea y uniforme, un tanto artificiosa. Ese aspecto se originó por una drástica canalización, labor realizada ya hace unas cuantas décadas. Con esas obras consiguieron sanear espacios encharcados, de dificultosa escorrentía debido a la escasa inclinación de los suelos, insalubres con los calores veraniegos. Hacia el otro lado del término, hacia el noreste, se alzan cuestas empinadas, pobladas de encinas y jaras. Son las últimas estribaciones de la Sierra de Carpurias, las cuales marcan la divisoria con el contiguo valle del Eria. De ellas, la cima cumbrera es la de Peñas Altas, con cerca de 850 metros de altitud, unos cien más de los medidos en el propio pueblo.

Iglesia de . Quintanilla de Urz. / J. S.

La presencia humana en estos contornos arranca desde muy antiguo. En una viña del pago denominado Las Raposeras-Los Arenales, en terrenos que fueron ocupados por la actual autovía, se localizó un yacimiento de la Edad del Hierro, fechado hace unos 2500 años. En él aparecieron hachas de sílex, utensilios metálicos y ciertos vestigios constructivos. A su vez, en el altozano conocido como El Castro se descubrieron un grupo de pequeños menhires. Otro rincón de interés arqueológico es el sitio designado como Trespalacios o Traspalacio. Por allí se dispersan fragmentos de tégulas y cerámica doméstica, que pudieran haber pertenecido a algún asentamiento romano. Quizás existió una modesta villa tardoimperial, de la cual pudiera provenir el nombre del propio enclave.

Avanzando hasta la Edad Media, uno de los diplomas más antiguos en los que aparece mencionado Quintanilla, escrito como "Quintanella", está fechado en el año 1074. Queda recogido en los códices del poderoso Monasterio de Sahagún, donde se le cita por detrás de Alcubilla de Nogales. Otras referencias, datadas en 1150 y 1163, se encuentran en la colección documental de la abadía de Santa María de Nogales. El pueblo fue durante un tiempo señorío de Juan de Losada y de sus herederos, estirpe que contó con numerosas posesiones en La Carballeda y Sanabria. Llegados al año 1451, Marina Losada se lo vendió a Alonso de Pimentel, pasando así a poder de los Condes de Benavente. Éstos se lo debieron de ceder a los jerónimos del convento de Valdebusto, pues figura en su poder en diplomas del siglo XVI. En algún momento posterior el lugar también fue denominado Quintanilla de las Berzas.

En una céntrica encrucijada se sitúa la vieja fuente de la que se abastecieron de agua potable la mayor parte de los vecinos

La localidad posee ayuntamiento propio, formado por un único núcleo de población. Su término municipal se extiende por algo más de 1000 hectáreas, casi todas destinadas para la agricultura. Dista unos 16 kilómetros de Benavente y unos 68 desde Zamora, en este caso acudiendo por el puente de Bretó. Su casco urbano se aparta de la carretera algunas decenas de metros, quedando el señalado empalme de la autovía sólo a kilómetro y medio. El ramal de acceso se engalana con una hilera de árboles de sombra a una de sus orillas, presentándose así sumamente grato. El propio núcleo está formado por calles de trazado sinuoso, adaptadas a los desniveles del terreno. La mayor parte de sus viviendas son de nueva construcción, estando muy modernizadas las tradicionales. Son pocos los inmuebles que conservan íntegra la arquitectura tradicional, formada aquí por mampostería pétrea, combinada con rústico tapial. En una céntrica encrucijada se sitúa la vieja fuente de la que se abastecieron de agua potable la mayor parte de los vecinos. Su manantial y depósito aparecen cubiertos por una bóveda, siendo su acceso un arco de medio punto creado con dovelas un tanto desiguales. La losa que hace las veces de pretil se muestra sumamente carcomida, desgastada por el roce de las herradas y cántaros con los que acudían antiguamente a buscar el agua.

Las tradicionales bodegas se localizan a las afueras del pueblo, unas agrupadas en las laderas de una loma situada al noreste, otras más cerca de las casas. De ellas, sólo unas pocas se mantienen en buen estado. Sirven de testimonio de la importancia que tuvo en el pasado el cultivo de la vid y la elaboración de vinos. Aún perduran parte de las viñas, distribuidas en pequeñas parcelas en el extremo suroeste del término. Interesantes son a su vez algunos palomares, cuadrados, construidos con tapial, sumamente atractivos.

Pórtico de la iglesia de Quintanilla de Urz. / J. S.

El principal monumento local es la señalada iglesia de San Pelayo, la cual debió de levantarse entre los siglos XVI y XVII. Se forma con una voluminosa cabecera recta y una larga nave, con sus muros reforzados por recios contrafuertes. Sobre el hastial de poniente se yergue una esbelta espadaña de silueta escalonada, animada con impostas salientes y provista de tres vanos para las campanas. Como acceso hasta las troneras cuenta con una sólida escalera externa. El lateral libre de este campanario fue alisado para aprovecharlo como oportuno juego de pelota. Existe a su vez una espadañuela menor, alzada sobre la pared de la sacristía. Posee un solo vano del que cuelga un esquilón que solía tocarse cuando el sacerdote salía para iniciar las misas. La portada se abre hacia el sur, formada por un arco de medio punto animado con boceles a modo de archivoltas, siendo sus apoyos delgadas columnillas. A su vez, todo ello queda enmarcado por un característico alfiz. Se siguen aquí las pautas de un gótico tardío, ya de transición. Tal entrada aparece protegida por un soleado pórtico, cuyo tejado reposa sobre dos nobles columnas coronadas con capiteles clásicos, muy bien cincelados.

El interior se presenta luminoso y acogedor. Su nave se cubre con una funcional armadura de madera, pero contando con una magnífica bóveda de crucería con terceletes en la capilla mayor. La dotación artística que contiene resulta muy relevante. El retablo principal es una suntuosa pieza barroca, rellena con densos y minuciosos ornamentos, realzados a su vez con dorados rutilantes. En él destacan sus cuatro columnas salomónicas a las que se enroscan sinuosos sarmientos repletos de pámpanos y racimos. En su nicho central se entroniza la imagen del santo patrón, portando la palma del martirio. Le acompañan desde los lados San José y San Antonio de Padua, además de un Crucificado en el ático.

Interior de la iglesia de Quintanilla de Urz. / J. S.

No menos hermosos, aunque bastante más pequeños, son los retablos laterales. A sus columnas aparecen adheridas nubes estilizadas de las que asoman simpáticas cabezas de angelillos. De ellos, el del costado de la epístola expone una notable imagen de la Virgen, sujetando a su hijo sobre el brazo izquierdo. Es talla solemne y equilibrada, de un renacimiento manierista, creada posiblemente por alguno de los escultores que siguieron las formas del retablo mayor de la catedral de Astorga, elaborado por el gran maestro Gaspar Becerra.

Subida sobre un otero dominante, la ermita de San Isidro adquiere un singular protagonismo en el entorno, divisándose desde sus proximidades amplios espacios, actuando así como ventajoso mirador. Dista unos doscientos metros de las viviendas más cercanas, contando como acceso con un camino bien cuidado. Junto a ella se ubicaron antaño los corrales en los que se encerraban los ganados, evitando su paso por las calles locales. Esos rediles yacen ahora abandonados, en ruinas, pero aún se aprecian parte de las tapias que los formaron. El propio santuario, al parecer levantado en el siglo XVII, posee una sencilla planta rectangular, pero sus dimensiones son considerables. No hace demasiados años se ha beneficiado de una positiva restauración, en la cual cambiaron los tejados y dignificaron todo el conjunto. La puerta, generada con un arco de medio punto, se abre en la fachada del oeste. Queda a la sombra de un portal formado por la prolongación de los muros laterales. Sobre su vertical se alza una espadaña de un solo vano, vacía en nuestros tiempos.

Ermita de San Isidro. / J. S.

El interior está techado con una rústica armadura de madera, mostrándose enfoscados los muros. Destaca el retablo, nuevamente barroco, diezmado por los robos, pues en uno de ellos le arrebataron dos de las cuatro columnas salomónicas con las que contaba. Como detalle curioso, en su base asoman las figuras de dos bueyes, relacionados con una de las secuencias más conocidas de la vida del santo labrador. La imagen que lo representa lo muestra con ropas oscuras, sujetando con su mano derecha la aguijada para arrear a la yunta, provista, en su extremo inferior, de una reja para limpiar el arado. Muy emotivas son las fiestas que le dedican a mediados de mayo, en las que tienen singular importancia las procesiones entre la iglesia y la ermita. En esos traslados también portan la figura de la Virgen del Rosario.

Quedan noticias sobre la existencia pretérita de un tercer edificio religioso. Fue la ermita del Santo Cristo, la cual se ubicó a orillas del camino que enlaza con Brime. Desapareció hace ya largo tiempo, sin dejar ningún vestigio visible que la recuerde.

Como la mayor parte de los pueblos de la zona, éste ha perdido numerosos habitantes en el último medio siglo. No obstante, debido al paso por su término de la mencionada autovía de las Rías Bajas y al disponer de un enlace, han habilitado junto a él dos áreas de descanso. Aparecen dotadas de una estación de servicio, una cafetería y un par de restaurantes, además de amplios espacios de aparcamiento. No muy lejos de ahí se ubica una empresa se desguaces de vehículos. Con todo ello, se han generado diversos puestos de trabajo, ampliándose así los recursos y diversificando economía local.