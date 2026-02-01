El río Órbigo en aviso amarillo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa

Castilla y León mantiene activos este sábado cuatro avisos hidrológicos debido al aumento de los niveles y caudales en varios ríos de la Comunidad, según los datos actualizados del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a las 08:45 horas del 1 de febrero. Del total de avisos, uno afecta directamente a la provincia de Zamora, donde el río Órbigo ha superado el umbral de referencia en uno de sus puntos de control.

De acuerdo con la información oficial, el episodio incluye un aviso de nivel rojo, localizado en la provincia de Salamanca, y tres avisos amarillos, repartidos entre Zamora, León y Palencia. La Confederación ha pedido extremar la precaución en los cauces afectados y en las zonas situadas aguas abajo de las estaciones de aforo que han registrado niveles elevados.

El único aviso en Zamora, en el río Órbigo

En el caso de la provincia de Zamora, el aviso activo corresponde al río Órbigo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa, donde a primera hora de la mañana se registraba un nivel de 2,71 metros y un caudal de 185,5 metros cúbicos por segundo, valores que han motivado la activación del aviso amarillo. Esta situación refleja una crecida importante del río, consecuencia directa de las lluvias acumuladas durante los últimos días y de las aportaciones procedentes de tramos superiores de la cuenca.

Aunque se trata de un aviso de nivel amarillo, desde la CHD se insiste en que estos episodios pueden evolucionar con rapidez, especialmente si se producen nuevas precipitaciones o si continúa llegando agua desde la cabecera del río. Por ello, se recomienda evitar la proximidad al cauce, no transitar por zonas inundables y extremar la precaución en áreas agrícolas y caminos cercanos al río.

Avisos también en León, Palencia y Salamanca

Además del aviso en Zamora, el SAIH recoge otros dos avisos amarillos en la Comunidad: uno en la provincia de León, en el río Órbigo a su paso por Manganeses, y otro en Palencia, en el río Pisuerga a la altura de Cordovilla. El episodio más preocupante se localiza en Salamanca, donde el río Huebra, en la estación de Puente Resbala, mantiene activado el aviso rojo tras alcanzar un nivel de 5,42 metros, lo que implica un riesgo elevado de desbordamientos.

Seguimiento continuo y aviso a emergencias

La Confederación Hidrográfica del Duero ha informado de la situación al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que mantiene el seguimiento del episodio por si fuera necesario adoptar medidas adicionales. Desde el organismo de cuenca se recuerda que los avisos hidrológicos no implican necesariamente inundaciones inmediatas, pero sí advierten de una situación de riesgo potencial que exige prudencia.

La CHD continuará actualizando la información en tiempo real a través de su plataforma digital, mientras se mantiene la vigilancia sobre la evolución de los ríos en la Comunidad. En el caso de Zamora, el foco está puesto en la evolución del Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa, donde el caudal sigue siendo elevado y podría experimentar variaciones en función de la meteorología de las próximas horas.