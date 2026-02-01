Benavente celebra Las Candelas con pulpo, dulces típicos y bailes

Benavente vive hoy una jornada lúdica y especialmente simbólica, la de Las Candelas. La jornada ha contado con un amplio programa en el que la convivencia de Benavente y varios pueblos de la comarca de Los Valles ha estado presente, teniendo como grandes protagonistas a las mujeres. En Benavente, esta tradición se ha ido transformando con el paso del tiempo.

La Asociación Cultural de Las Candelas asumió hace ya 23 años la organización de esta celebración para evitar que se perdiera una de las festividades más representativas de la ciudad. Las Candelas, recuerda el historiador benaventano Juan Carlos de la Mata, fueron “unas ferias de gran fama y tradición”, y junto con el Corpus y la Ascensión constituían las mayores ferias ganaderas del año. Durante décadas se celebraron a las afueras de Benavente, en el espacio conocido como El Ferial.

Desde hace ya unos años la celebración se enmarca en la zona centro de la ciudad. La mañana ha estado muy animada con la participación de más de un centenar de personas en los distintos actos programados. El tiempo, a pesar de la gran humedad, ha respetado al menos las horas matutinas. Ya el pasado año parte de la celebración se tuvo que trasladar a la sala Lagares y en esta ocasión, en lugar de hacerlo en la Plaza Mayor, el reparto de viandas se ha llevado a cabo en una sala de la Casa de Cultura La Encomienda.

Desde las once de la mañana, la música de la Asociación Cultural y Etnográfica La Arracada, de Zamora, puso ambiente a la cita. Poco a poco fueron llegando grupos de mujeres procedentes de distintos pueblos de la comarca, como Santa Cristina, Arcos, Brime, Quintanilla, Calzadilla, Santa Colomba o Quiruelas, ataviadas con trajes tradicionales en el caso de las mujeres y se han sumado algunos hombres con capa castellana.

Tras el reparto de dulces y un chupito casero de aguardiente, comenzó el pasacalles hasta la iglesia de Santa María, donde tuvo lugar el acto litúrgico y la ofrenda de las candelas bendecidas, símbolo de la Purificación de la Virgen.

La celebración prosiguió a las puertas del templo con bailes populares y un nuevo pasacalles de regreso la zona de La Encomienda. Allí se sirvieron doscientas raciones de pulpo, mientras continuaban los bailes típicos. La jornada ha continuado con una comida de fraternidad y más música tradicional para mantener el ambiente festivo.