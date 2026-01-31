Los quintos de Fuentes de Ropel reviven sus tradicionales fiestas

Fuentes de Ropel ha vivido una jornada de gran participación y animación con motivo de sus fiestas de quintos, que desde hace años se celebran coincidiendo con las de San Blas. Son este año doce los quintos protagonistas de estas fiestas, de ellos solo uno vive en el pueblo, el resto son todos descendientes ropelanos y viven estas fiestas con gran ilusión.

Fiesta de quintos en Fuentes de Ropel. / E. P.

Hugo, Andoni, Valeria, Carla, Yago, Saúl, Hugo Rodríguez, Fernando, Daniela, Lucía, Nekane y Ángel son los protagonistas de estos días festivos que los disfrutan por todo lo alto, compaginando los actos más tradicionales y religiosos con otros meramente lúdicos.

En la mañana de hoy los jóvenes acudieron al oficio de la misa en su honor, en la que realizaron las tradicionales ofrendas al santo. Para la ocasión, fueron ataviados con capa castellana y luciendo vistosas cintas de colores.

Ya por la tarde, llegó una de las citas más esperadas por los integrantes de la quintada, la carrera de cintas a caballo. Después del encuentro en la plaza, los participantes se dirigieron al descampado para llevar a cabo esta actividad, en la que algunos de los jóvenes demostraron su habilidad y destreza a lomos del caballo con la esperanza de hacerse con la cinta del premio, que medía 12 metros, uno por cada quinto.

Además de la cinta principal se dispuso una cinta especial con los colores de la bandera de España y otra con los colores representativos de la bandera del pueblo. La música de Los Chumachos animó la tarde y acompañó el desarrollo de esta tradición tan esperada.

Continúan mañana los actos con la misa y vermuteo por el pueblo y el martes tendrá lugar el Día de San Blas en que se realiza la bendición y reparto de cintas y roscas de San Blas por la corporación municipal.