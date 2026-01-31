La Avenida del Ferial, pleno corazón comercial de Benavente

La avenida El Ferial es uno de los grandes motores comerciales de Benavente. A lo largo de esta arteria urbana conviven negocios de toda la vida y proyectos consolidados que apuestan por la cercanía, la calidad y el trato personalizado. Comprar en El Ferial es hacerlo con confianza, apoyando a empresas locales que generan empleo, mantienen viva la ciudad y ofrecen soluciones reales al día a día de vecinos y visitantes.

Avícola Galocha

La avenida El Ferial es sinónimo de comercio cercano y de confianza en Benavente, y uno de sus establecimientos más representativos es la Pollería Avícola Galocha, ubicada en el número 95. Este punto de venta se ha consolidado como referencia para quienes buscan pollo fresco de calidad, con origen local y todas las garantías, en pleno corazón de una de las zonas comerciales más activas de la ciudad.

Los pollos y productos derivados que se venden en esta pollería proceden exclusivamente de granjas propias y de integración con granjeros de la zona, lo que asegura un control total del proceso y un compromiso firme con el producto de proximidad. Avícola Galocha es una empresa familiar asentada en San Cristóbal de Entreviñas, con más de 80 años de trayectoria en el sector avícola y actualmente dirigida por Fernando y Maite Galocha, tercera generación de la familia.

La empresa gestiona todo el proceso, desde la cría hasta el sacrificio, despiece y transporte, con supervisión veterinaria diaria y estrictos controles de seguridad alimentaria en su moderno matadero. Además del establecimiento de El Ferial, Avícola Galocha cuenta con otro punto de venta en la calle Herreros, reforzando su apuesta por el comercio local. La pollería de la avenida El Ferial es calidad, cercanía y tradición bien hecha.

Galocha / Los Herreros, 23 y Av. El Ferial, 95. Benavente

Servifega y Beatriz Vecino Gil

En la avenida El Ferial, 71, se encuentra una oficina que combina la experiencia de Servifega y la profesionalidad de la abogada generalista Beatriz Vecino, ofreciendo a sus clientes un servicio integral. Servifega cubre todas las áreas esenciales: fiscal, laboral, contable y gestión de subvenciones. Desde la planificación fiscal hasta la elaboración de nóminas, contratos o la presentación de libros contables, su equipo acompaña a los clientes en cada paso, minimizando riesgos y optimizando resultados.

Por su parte, Beatriz Vecino aporta orientación jurídica generalista, ofreciendo respaldo legal en situaciones diversas y complementando los servicios de asesoría. Juntas, hacen posible que cualquier particular o empresa pueda resolver sus necesidades administrativas y legales en un mismo lugar, garantizando comodidad, seguridad y un enfoque integral.

Beatriz Vecino Gil, servicios jurídicos / Servifega, asesoria contable y fiscal

Ferretería Carbayo

Es un referente para profesionales y particulares que buscan calidad, variedad y soluciones a medida. Con más de 400 proveedores a su alcance, este comercio de proximidad, ubicado en el número 69 de la avenida El Ferial, ofrece tanto venta al por mayor como al detalle, asegurando que cada cliente encuentre exactamente lo que necesita, incluso aquello que no está en tienda, gracias a su eficaz servicio de pedidos.

Uno de los servicios de Ferretería Carbayo es el duplicado de llaves y mandos de garaje, una solución rápida y confiable para quienes necesitan acceso inmediato a su hogar o negocio. Además, cuentan con una completa oferta de herramientas, tanto eléctricas como manuales, artículos de hogar, menaje y pequeño aparato eléctrico. Su catálogo se amplía a grifería, productos básicos de fontanería, iluminación y, en temporada, mobiliario y accesorios de jardín, adaptándose a cualquier necesidad, ya sea doméstica o profesional.

Más allá de los productos, lo que distingue a Ferretería Carbayo es el trato cercano y personalizado con el cliente. La atención directa y la capacidad de ofrecer soluciones rápidas convierten cada visita en una experiencia satisfactoria y confiable. Calidad, servicio y una amplia variedad de opciones hacen de este comercio una elección segura para quienes valoran un proveedor completo y cercano.

Comercial de Ferretería Carbayo / Avda. El Ferial, 69. Benavente

Frutería Manuel Blanco

Si buscas una frutería en Benavente donde se unan calidad, buen precio y un trato cercano, esta es una apuesta segura. Ubicada en la avenida El Ferial, 40, este establecimiento se ha consolidado como un referente gracias a la confianza de sus clientes y a su cuidada atención al público. Uno de sus grandes valores es la excelente calidad de sus productos frescos. Frutas y verduras seleccionadas con esmero, llenas de sabor y con todas sus propiedades, que garantizan una compra saludable y de primera. La variedad disponible permite satisfacer todos los gustos y necesidades. Cada visita se convierte en una experiencia agradable y de confianza.

Frutas Blanco / Benavente

Viajes Benavente

En esta avenida, con una gran actividad comercial, puedes encontrar una solución a ese viaje que tienes previsto. En el número 61 del Ferial está Viajes Benavente, con 20 años de experiencia ofrece viajes personalizados adaptándose a tu presupuesto. Desde viajes en familia hasta viajes organizados para asociaciones crearán experiencias únicas e inolvidables, cuidando cada detalle para que tú solo tengas que disfrutar.

Seguros Benavente y los Valles / Viajes Benavente

AXA Seguros

También en el 61 de El Ferial está la oficina de AXA Seguros. "Protegemos lo que más importa", señalan. En Seguros Benavente y Los Valles, oficina exclusiva AXA, te ofrecen seguros de hogar, salud, vida o coche, entre otros, adaptados a tus necesidades.

Carnicería Justel

En la avenida El Ferial, 89, Carnicería Justel cada jornada recibe producto fresco seleccionado, apostando por la cercanía, la tradición y el inconfundible sello de los alimentos zamoranos. Su gran protagonista es la ternera morucha, especialmente en su hamburguesa rellena de vaca Morucha madurada, una propuesta que seduce desde el primer bocado. Esta raza, originaria del toro de lidia, alcanza aquí una maduración de 120 días que potencia aromas y un sabor intenso, capaz de sorprender a los paladares más exigentes. Completan su oferta elaborados irresistibles como torpedos de bacon, rabas de tierra, cachopitos de distintos sabores y el siempre apreciado cachopo.

CARNICERÍA JUSTEL / BENAVENTE

Ortopedia Tres Cruces

En la avenida El Ferial, 33, de Benavente, se encuentra Ortopedia Tres Cruces, un establecimiento de referencia en soluciones ortopédicas y cuidado de la movilidad. Su equipo de profesionales, con amplia experiencia en técnicas ortopédicas, ofrece un asesoramiento cercano y de calidad, atendiendo necesidades de todo tipo, desde sillas de ruedas y andadores hasta ayudas técnicas para personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

Ortopedia Tres Cruces cuenta con una amplia gama de productos para rehabilitación, clínicas de fisioterapia, residencias y centros de día, además de suministros médicos, hospitalarios y geriátricos. La incorporación de nuevas tecnologías permite fabricar elementos a medida mediante tecnología 3D, como plantillas personalizadas, zapatos ortopédicos, corsés para deformidades de columna, prótesis y ortesis para miembros superiores o inferiores. Gracias a la combinación de experiencia, innovación y atención personalizada, Ortopedia Tres Cruces se consolida como un comercio confiable para quienes buscan mejorar su calidad de vida y bienestar y ofrece soluciones adaptadas a cada necesidad haciendo especial hincapié en garantizar la comodidad, seguridad y autonomía en el día a día.

Ortopedia Tres Cruces / Avda. El Ferial, 33. Benavente

Floristería De Lis

En el entorno de la avenida El Ferial, en calle Renueva 25, está Floristería De Lis, el lugar ideal para quienes buscan ramos, plantas y arreglos florales con estilo y personalidad. Especialistas en la decoración de todo tipo de eventos, transforman bodas, cumpleaños y cualquier celebración en momentos únicos y llenos de color. Con promociones durante todo el año, se preparan también para el Día de los Enamorados, ofreciendo detalles florales que sorprenden y enamoran, convirtiendo cada regalo en un recuerdo inolvidable.

FLORISTERÍA DE LIS / BENAVENTE

Panadería Cueto La Fama

En la avenida El Ferial 48 cuenta con obrador propio, donde elaboran diariamente una amplia variedad de panes artesanos hechos con masa madre, cuidando cada detalle del proceso. Trabajan con harinas de trigo, centeno, maíz o integrales, entre otras, para ofrecer panes llenos de sabor y textura. A su oferta se suma una cuidada selección de bollería y repostería, además de pastelería adaptada a cada época del año. No faltan sus ya conocidas empanadas, una opción perfecta para cualquier momento y que conquistan a todos los paladares.

Panadería La Fama / Avda. El Ferial, 48. Benavente

Asesoría Tejerina.

Situada en el número 12 de la avenida El Ferial, desde su nueva ubicación en 2019, ha experimentado un notable crecimiento gracias a la confianza de sus clientes. Actualmente cuenta con un equipo de profesionales que ha hecho posible este crecimiento, con un servicio cercano y especializado. Presta asesoramiento integral en materia fiscal, laboral y contable, así como en la gestión de subvenciones para empresas. Además, atiende a particulares con servicios como declaraciones de la renta, gestión de herencias o transferencias de vehículos. El uso de nuevas tecnologías y la tramitación telemática con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria garantizan un trato adaptado a las necesidades reales de cada cliente.

Asesoría Tejerina / Avda. El Ferial, 12. Benavente

Bodegas Otero

Ubicada en la avenida El Ferial, 22, la tienda de Bodegas Otero acerca a Benavente mucho más que grandes vinos: ofrece el legado de más de un siglo de historia familiar ligada a la viticultura. Cada botella es el resultado del cariño por la tierra, el trabajo constante y el mimo en cada fase de elaboración, dando lugar a vinos con sello propio, llenos de carácter, tradición y autenticidad. Elaborados en los Valles de Benavente, los vinos Otero son una apuesta segura para quienes buscan calidad, identidad y sabor en la mesa. Una visita imprescindible para los amantes del buen vino y de las historias que se disfrutan copa a copa

Bodegas Otero / Desde 1906

Cofruben

Cuenta con dos establecimientos en Benavente, uno en la plaza Virgen de la Vega y otro en la avenida El Ferial, 2. En ambos ofrece frutas y hortalizas de primera calidad, seleccionadas directamente en origen para garantizar la máxima frescura y el mejor sabor. Su propuesta se completa con precios muy competitivos y un eficaz servicio propio de logística y almacenaje, que asegura una excelente rotación del producto. Cofruben apuesta firmemente por el trato cercano y personalizado, acercando al cliente los sabores más auténticos de la huerta. Además, en sus tiendas también es posible adquirir pan, facilitando una compra cómoda y completa.