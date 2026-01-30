Las Lagunas del Chote, destino para la observación de aves y estudio científico en la comarca del Tera

Desde hace años, el municipio de Camarzana de Tera alberga un conjunto de lagunas y una intensa actividad biológica que se han desarrollado sobre el terreno de una antigua explotación de áridos. Este espacio, que supera las cincuenta hectáreas y en el que se aprecia un destacado sistema lacustre, es conocido como las graveras del Chote y se sitúa en las proximidades de la ermita del Padre Eterno. Varios especialistas en flora y fauna han puesto en valor la diversidad de especies que ha ido emergiendo en estas lagunas durante casi una década.

Las peticiones públicas para pedir que se ponga en valor este enclave medioambiental se han sucedido en los últimos años y ahora se plasman en un estudio realizado por Blas de Paz, miembro de Ecologistas de Zamora.

Varias anátidas toman el vuelo desde las lagunas. | E. P.

El estudio realizado "es una propuesta de concienciación medioambiental dirigida a las administraciones y personas del entorno comarcal", explica De Paz. Y pone sobre la mesa actuaciones a llevar a cabo en la zona con el fin de convertir este espacio en un referente comarcal de conservación y educación ambiental. "Las Lagunas de El Chote ya son un ecosistema funcional, rico y valioso. Su destrucción para devolverlas a un uso agrícola o forestal sería un grave error ambiental e histórico. La opción más inteligente, moderna y sostenible es preservar el corazón ecológico del enclave y ordenar su entorno con criterios de restauración ambiental y uso público controlado".

El estudio, del que se dará traslado a las administraciones, propone la creación de un Centro de Interpretación de la Naturaleza, con observatorios de aves, senderos señalizados y accesos controlados. El espacio serviría para educación ambiental, turismo de naturaleza y estudios científicos, generando actividad económica indirecta sin destruir el entorno.

Un atardecer en las Lagunas del Chote. | E. P.

Destaca este estudio que "en los límites de las Lagunas del Chote y en la margen izquierda del Río Tera se encuentra una zona de fresneda con ejemplares centenarios dignos de incluir en una visita o estudio y de figurar dentro de las especies de árboles singulares de la provincia de Zamora".

El documento destaca la elevada riqueza biológica del enclave, ligada a sus lagunas y ecosistemas acuáticos. En ellas habitan peces como carpas, tencas o barbos, además de anfibios y reptiles en regresión, como ranas, sapo común y culebras de agua y de escalera. El espacio acoge más de cien anátidas residentes y hasta quinientas aves migratorias, junto a rapaces como aguilucho lagunero o milanos. La presencia de nutria, especie bioindicadora, confirma la buena calidad ambiental del conjunto natural y su equilibrio ecológico.