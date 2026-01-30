Juventudes Socialistas Benavente insta a representantes políticos a rebajar la "crispación" y piden un debate público "respetuoso"

Juventudes Socialistas de Benavente propone una moción contra el odio que espera pueda debatirse en Pleno tras su presentación a través del Psoe en el Ayuntamiento de Benavente. Esta formación juvenil política pide que el Ayuntamiento de Benavente, como la institución más cercana a los ciudadanos, "condene cualquier forma de acoso, hostigamiento, intimidación o amenaza dirigida contra periodistas, profesionales de la cultura, creadores o representantes públicos por sus ideas". Pide también que rechace "la utilización del odio, el señalamiento personal o la deshumanización del adversario para hacer política y defienda de manera inequívoca la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad artística".

En esta mismo moción los socialistas instan a todas las fuerza políticas, entidades del tejido social y representantes públicos democráticos y demócratas a "promover un debate público respetuoso, a rebajar la crispación y a evitar discursos que nos lleven a empeorar más aún la convivencia".

El secretario de Juventudes, Iván Casado, explicó realizan esta propuesta porque "Benavente siempre ha sido una tierra abierta, de acogida; porque la democracia se sustenta en el respeto al pluralismo político, la libertad de expresión, la crítica legítima y la garantía de la integridad personal de quienes participan en la vida pública; porque no podemos dejar que el fascismo gane una vez más; porque, como dije el día que fuí elegido Secretario General de las Juventudes Socialistas de Benavente, hemos venido a hacer política le guste a quien le guste, y le pese a quien le pese".

Y añadió "porque vivimos una situación insostenible en la que es necesaria una regeneración democrática profunda, una regeneración democrática en la que ya no quepan los discursos de odio ni el uso de la guerra sucia para hacer política. Y esa regeneración debe nacer desde la base, desde la primera línea de los ciudadanos con la política: los Ayuntamientos como la institución más cercana para todas y todos".