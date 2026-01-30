Los colegios de Benavente y comarca se llenan de mensajes de paz

Los centros educativos de Benavente y la comarca de Los Valles celebraron el pasado 30 de enero el Día Escolar de la Paz y la No Violencia con distintos actos en los que el alumnado fue el principal protagonista. A través de la música, la poesía, los manifiestos y los símbolos, los colegios trasladaron un mensaje común de convivencia, respeto y compromiso con la paz.

CEIP Buenos Aires

El Día de la Paz en el CEIP Buenos Aires. / E. P.

En el CEIP Buenos Aires, la jornada ha comenzado con una decoración especial del centro, en la que destacaron numerosas palomas pintadas por los alumnos, cada una de ellas con la palabra paz escrita en distintos idiomas. Tras el recreo, toda la comunidad educativa participó en un acto conjunto en el que se cantó y bailó la canción “Alto el fuego”, del grupo Happening. El cierre de la celebración corrió a cargo de los alumnos de 2º, que recitaron la poesía “Paz, paz, paz”.

El Día de la Paz en el CEIP Buenos Aires. / E. P.

Colegio San Vicente de Paúl

Por su parte, el Colegio San Vicente de Paúl ha celebrado un acto central bajo el lema “Nuestro colegio, un planeta de paz”. En esta ocasión no han podido salir a celebrarlo a pie de calle y lo han tenido que hacer en el salón de actos del colegio. La lectura de un manifiesto por la paz, a cargo de los alumnos de 4º de ESO, dio paso a una actividad organizada por ciclos educativos.

Día de la Paz en el colegio San Vicente de Paúl. / E. P.

Cada grupo fue leyendo diferentes manifiestos mientras se colocaban banderas de colores en un gran planeta de la paz, símbolo del compromiso colectivo. Además del alumnado, en el acto participaron dos profesoras, dos madres y hermanas del centro, que también compartieron sus reflexiones en favor de la paz.

Día de la Paz en el colegio San Vicente de Paúl. / E. P.

Colegio Virgen de la Vega

En el Colegio Virgen de la Vega, la celebración, titulada “La Vega por la Paz”, tuvo que trasladarse al pabellón debido a las condiciones meteorológicas. Durante el acto se pudieron leer palabras como justicia, diversidad, esperanza, solidaridad o respeto en grandes carteles, mientras se interpretaba la canción “Wavin’ Flag”, de K’naan y David Bisbal.

Colegio Virgen de la Vega celebrando el Día de la Paz. / E. P.

Además, los alumnos mayores de 4º de ESO repartieron por distintos organismos públicos carteles con mensajes de paz elaborados por los propios estudiantes.

Día de la Paz en el colegio Virgen de la Vega. / E. P.

CRA Vía de la Plata

El CRA Vía de la Plata (que pertenece a San Cristóbal de Entreviñas, Castrogonzalo y Barcial del Barco) también se ha sumado a la celebración. El centro de San Cristóbal de Entreviñas ha versado su conmemoración en una historia de cuento. En ella Harry Potter y sus amigos descubrieron en un libro de pociones que la fórmula para la paz estaba en manos de CRA Vía de la Plata y allí se encontraban los ingredientes.

Día de la Paz en el CRA Vía de la Plata. / E. P.

Y los alumnos del CRA le dieron los ingredientes de paciencia, respeto, agradecimiento y amistad para completar su fórmula y lanzarla al mundo entero.