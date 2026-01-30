Choca con su turismo contra una valla y resulta herido un varón de 70 años en Benavente

Un hombre de unos 70 años de edad ha resultado herido por la colisión de un turismo contra una de las vallas de la Plaza Virgen de la Vega de Benavente. El Servicio de Emergencias del 1-1-2 ha recibido aviso de la colisión del turismo a las 12:51, en la que ha resultado herido el varón que se encontraba en el interior del vehículo.

Se ha dado aviso a distintos servicios y hasta el lugar acudieron los bomberos de Benavente, la Policía Local, la Guardia Civil y el personal sanitario de Sacyl para atender al herido y asegurar la zona. Durante el seguimiento del accidente de Benavente, los bomberos comunican que han intervenido para sacar al herido del vehículo y, posteriormente, ha sido trasladado al hospital.