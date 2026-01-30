Benavente se vuelca con Manos Unidas.

Manos Unidas vuelve a movilizar a Benavente con su campaña solidaria anual, un esfuerzo que cada año demuestra que una ayuda, aunque parezca pequeña aquí, puede convertirse en una oportunidad enorme para comunidades que lo necesitan. La delegación local ha comenzado ya sus actos centrales, en los que el voluntariado es el verdadero motor de todo lo que se consigue.

Gala solidaria de Manos Unidas. / E. P.

Detrás de cada proyecto que impulsa Manos Unidas en Benavente hay un trabajo silencioso que empieza mucho antes de que lleguen los donativos, es esa precisamente la labor del voluntariado. En Benavente, la organización mantiene viva desde hace años una labor constante, que hacen con "muchísima ilusión", tal y como relata Pacita, una de las voluntarias con más de dos décadas en esta labor en Benavente. Y esa labor es también fruto del compromiso y la convicción de que pequeños gestos aquí pueden significar un cambio enorme en los lugares más desfavorecidos del mundo.

La campaña anual es el momento en el que la delegación local se vuelca especialmente. "Es el acto central del año, preparado con esfuerzo", señala la voluntaria en Benavente. Hay un grupo habitual de personas que trabajan de forma desinteresada para que la solidaridad se traduzca en ayuda y proyectos reales. Son los voluntarios los que representan ese ejemplo de entrega que sostiene la actividad de la organización en la ciudad.

Gala solidaria

Esta noche se ha celebrado en el salón de actos del colegio San Vicente de Paúl la Gala Solidaria de Manos Unidas. La recaudación obtenida en este acto, en el que se fueron sucediendo momentos de gran animación y emoción, se destina íntegramente al proyecto de este año que se centrará en la mejora de la educación infantil en la escuela San Gabriel de Mombele, en la República Democrática del Congo. Con un presupuesto de 34.990 euros, beneficiará a 1.237 personas y permitirá rehabilitar seis aulas, equiparlas adecuadamente y también construir cuatro sanitarios. Una intervención concreta que muestra cómo la solidaridad local se transforma en oportunidades educativas y condiciones dignas para la infancia. "Son proyectos muy bonitos y, sobre todo, proyectos que son reales, que ayudan de verdad a la gente, a los niños, no edificios que quedan ahí sin uso ninguno".

Gala solidaria de Manos Unidas. / E. P.

La gala ha contado con distintos grupos de alumnos y alumnas de la Escuela de Baile Mari Jose "Artes Escénicas Benavente". No han faltado los aplausos, las risas y la animación para los distintos grupos de bailes, para todos los gustos. Danza urbana o flamenco y sevillanas han pisado el escenario del San Vicente de Paúl.

También han colaborado en esta ocasión los integrantes del grupo de teatro infantil de la Unión Pastoral Virgen de la Vega y no ha faltado la colaboración de la Escuela de Música Duquesa Pimentel. Daniela, Lara y Carmen, como siempre, deslumbraron con sus grandes voces.

A todas estas colaboraciones se ha sumado la labor desinteresada de la presentadora, Gloria Beato que ha vuelto a demostrar su profesionalidad en este evento.

Vuelve el bocata solidario

La programación continúa con iniciativas como el reparto del bocata solidario, que se recupera el día 6 en la Plaza Virgen de la Vega, después de no celebrarse desde la pandemia. Esta iniciativa ha contado siempre con la colaboración de comercios y hostelería, pero ahora se retoma de modo diferente. Manos Unidas recuerda que su trabajo no sería posible sin el voluntariado y sin la respuesta de la ciudadanía. En esta cadena solidaria, cada aportación cuenta y cada gesto suma.

Explica también que el próximo día 5 varios centros educativos contarán con la presencia Sege Ndayisaba Barahemana, un misionero en Camerún, de la Orden de La Merced que trasladará a los niños y jóvenes de Benavente su experiencia en las misiones durante años.