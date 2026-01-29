El PSOE señala a la Junta como responsable directo del "grave deterioro" de la sanidad pública en Zamora

El PSOE de Benavente ha denunciado este miércoles la situación de la sanidad en Benavente y comarca y en el conjunto de la provincia de Zamora, que califica de “insostenible”. Lo ha hecho en el marco de la presentación de la Jornada de Sanidad que se celebrará el sábado 31 de mayo en Zamora, en el Palacio de la Alhóndiga. En la comparecencia han intervenido los candidatos socialistas a la lista autonómica para las elecciones del próximo 15 de marzo.

Los socialistas han denunciado "el grave deterioro" de la sanidad pública en Benavente y su comarca, con una falta estructural de profesionales, largas listas de espera en atención primaria y especialidades, y una situación que afecta de forma directa a la población del medio rural. Los socialistas advirtieron de que la sanidad en la zona “se decide en las Cortes de Castilla y León, se gestiona desde la Junta y la sufre cada municipio”, y señalaron a la administración autonómica como responsable directa de la situación actual.

La escasez de personal sanitario está provocando demoras de “más de 16 días” para conseguir cita en los centros de salud de Benavente, así como retrasos que superan “los 12 meses” para ser atendido por especialistas como traumatología. “El diagnóstico es claro: una falta de profesionales sanitarios en nuestra zona”, afirmó la candidata socialista, la benaventana Patricia Martín, subrayando que esta situación se repite en toda la provincia de Zamora.

“Zamora, Benavente y su comarca no pueden ser ciudadanos de segunda en cuanto a la sanidad. Las decisiones adoptadas por la Junta de Castilla y León tienen consecuencias directas en todos los consultorios rurales", señaló y criticó que tras 40 años de gobiernos del Partido Popular, la sanidad pública se encuentre “en una situación de deterioro evidente”.

Los socialistas alertaron también del impacto que la crisis sanitaria tiene en la atención a las mujeres, especialmente por la falta de matronas en varias zonas básicas de salud. “Las profesionales atienden lo imprescindible, pero están posponiendo programas de salud”, lo que genera, según explicaron, un doble perjuicio: sobrecarga laboral para las trabajadoras y mayores dificultades para las pacientes, que en algunos casos deben desplazarse a otros municipios para recibir atención. Esta situación, advirtieron, contribuye a la despoblación del medio rural, ya que “si tu atención no está garantizada, al final decides marcharte”.

El Centro de Especialidades, en precario

La formación socialista puso igualmente el foco en la situación del Centro de Especialidades de Benavente, cuyo funcionamiento calificaron de precario. “Da la sensación de que funciona por el puro interés de los cuatro profesionales que tiran para adelante”, señaló el candidato Ismael Aguado quien lamentó la pérdida progresiva de servicios y consultas en la comarca.

En cuanto a las soluciones, el PSOE defendió una apuesta firme por la atención primaria como “pilar fundamental del sistema”, con el compromiso de implantar por ley las denominadas “listas cero”, que limitarían la espera para una cita médica a un máximo de dos días. “No puede ser que pidas cita con tu médico y te den para 10, 15 o 20 días, porque eso no es atención primaria y atasca las urgencias”, advirtió Aguado.

Asimismo, reclaman incentivos reales y estabilidad laboral para cubrir plazas de difícil cobertura, una mejora del modelo de hospitales comarcales —con especial atención al Hospital de Benavente— y una planificación sanitaria que garantice la igualdad “se viva donde se viva”.

Hizo hincapié en que "es muy triste lo que estamos perdiendo en el Centro de Especialidades de Benavente. Para esto sí sería básico que tuviéramos un hospital comarcal fuerte en el que los trabajadores desarrollaran toda su jornada laboral".