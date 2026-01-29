PP y Vox piden que dimitan los portavoces de PSOE e IU en Benavente por "difamar" a la concejala de Personal

Los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Benavente habían solicitado formalmente el cese inmediato de la concejala de Personal, Sara Casquero, en un comunicado conjunto dirigido a la alcaldesa, tras la Comisión de Personal celebrada el pasado lunes 19 de enero y una vez levantada la sesión. Y es ahora el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento benaventano quien exige la dimisión de la socialista Patricia Martín y el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Manuel Burón, por “mentir deliberadamente y difamar” a la concejala de Personal.

Explica en un comunicado de dos páginas, que las acusaciones vertidas por Patricia Martín y Manuel Burón contra la concejal de Personal “son falsas” y asegura que ambos portavoces “han mentido descaradamente al atribuir a la concejal de Personal manifestaciones que nunca realizó, entrecomillando y dando por veraces la literalidad de las expresiones “Franco tendría que volver” o que “España y Venezuela necesitarían a alguien como él”.

Para el Equipo de Gobierno de PP y Vox “la utilización torticera de conversaciones informales, mantenidas fuera del ámbito institucional, manipuladas conscientemente, debería avergonzar a quienes las difunden con semejantes intereses” y critican a Martín de la que señalan que “parece valer todo”, desde que se anunció que formaba parte de la candidatura a las Cortes de Castilla y León por Zamora. Explican PP y Vox que “resulta significativo que, tras una afirmación clara de la concejal de Personal —“las dictaduras se las dejamos a Maduro”—, fuese la propia señora Martín quien reaccionó visiblemente molesta en defensa del dictador venezolano”.

Comisión informativa

En cuanto a lo sucedido en la Comisión Informativa de Personal, el Equipo de Gobierno esgrime una versión bien distinta a los grupos en la oposición y señala que “el concejal socialista Fernando Marcos mantuvo una actitud reiterada de falta de respeto hacia la presidenta de la comisión, elevando la voz y alterando gravemente el normal desarrollo de la sesión”. Fue este comportamiento, aseguran, el que llevó a Casquero a levantar la sesión “para evitar un espectáculo bochornoso que protagonizaba el señor Marcos” y que, a su juicio, “nada aporta al interés general ni al buen uso del tiempo que pagan los contribuyentes”. Y van más allá y consideran que Fernando Marcos no acepta que “sea una mujer quien presida la comisión y dirija el debate con orden y respeto”.

A las críticas de la oposición que asegura que la concejala habría llegado a afirmar que los concejales socialistas «se gastaban el dinero en putas y drogas en lugar de invertir en las vías del tren, y que por eso había muertos», dice el Equipo de Gobierno que “a Martín le molesta que se recuerde que existen denuncias, investigaciones judiciales y hasta informes de la UCO que recogen el uso indebido de dinero público en prostitutas y drogas por parte de personas que ostentaron cargos en su formación política”.

Y para concluir arremeten contra Burón del que señalan “especialmente hipócrita” que “se erija ahora en adalid de la dignidad política” y vuelven a traer al debate político los “insultos a los benaventanos” en los que Burón señaló “en este puto pueblo son muy guarros” (algo por lo que pidió disculpas públicamente en un Pleno).

Dice el Equipo de Gobierno que “la ciudadanía merece representantes públicos que trabajen por el interés general desde el respeto institucional, la verdad y la ética democrática, no desde el insulto, la mentira y la confrontación permanente”.