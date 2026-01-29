La madre de Benavente sancionada por recoger a su hijo discapacitado: "Me multó porque le dio la gana"

La mujer sancionada con 750 euros por acceder en coche a la zona del mercadillo de Benavente estando cerrada por labores de limpieza presentará alegaciones a la denuncia y defiende que contaba con permiso policial para entrar todos los jueves a recoger a su hijo, que tiene movilidad reducida, síndrome de Down profundo y un 97% de discapacidad.

Según su testimonio, cada jueves acude a la plaza de estacionamiento del numero 20 de la Cañada de la Vizana porque su hijo permanece en casa de su madre mientras ella trabaja. La Policía había autorizado el acceso y había llegado a anotar la matrícula para que no tuviera problemas.

El día de la sanción, relata que su madre tenía que acudir a una cita médica en Zamora y le pidió que subiera de inmediato a por el niño. Eran aproximadamente las 15.30 horas La zona del mercadillo ya estaba cerrada, pero sin máquinas de limpieza. Por la prisa, olvidó el móvil y no pudo avisar al cuartel como le había pedido algún agente.

Todos los jueves

Ese día, sin embargo, un policía la interceptó con su vehículo. Ella aparcó en la plaza reservada para personas con movilidad reducida, donde estaciona habitualmente, y le explicó que solo iba a recoger al niño. Según su versión, el agente le preguntó si tenía permiso. Ella respondió que sí y que podía confirmarlo con el cuartel. Asegura que escuchó la conversación por radio en la que desde la central se indicaba que efectivamente accedía todos los jueves: "Está en el número veinte, en la plaza de minusválidos, ¿verdad? Pasa todos los jueves".

Pese a ello, el agente insistió en que ese día no había llamado y, según su testimonio, le comunicó: "Te voy a poner la multa porque me da la gana", sin atender a las explicaciones sobre los antecedentes de la rutina de recogida de su hijo.

La mujer reconoce que en ese momento perdió la calma y respondió de malas maneras: "Le dije que la multa la iba a pagar su puta madre. Lo he dicho y no lo voy a negar". Asegura que su reacción se debió a que el agente se refirió a su hijo de forma despectiva: "Ha tratado a mi hijo como una mierda y eso no se lo permito a nadie", agrega.

Sostiene que el agente le advirtió de que su versión no tendría validez: "Me dijo que valía más su palabra que la mía". Asegura que otros policías le han confirmado posteriormente que sí tenía permiso para acceder y que la instrucción de avisar "era simplemente una medida adicional, no una condición imprescindible", y confía en que ratifiquen este hecho.