IU vuelve a pedir que se cambie de ubicación el mercadillo de Benavente, que "impide el libre acceso de los vecinos"

Cada jueves la calle Cañada de la Vizana de Benavente acoge en prácticamente toda su extensión la ubicación del mercadillo de Benavente y viene suscitando quejas ya desde hace años por parte de los vecinos de la zona, a pesar de los cambios que se han venido realizando por parte de la Concejalía del área para minimizar las molestias en la zona.

El grupo de Izquierda Unida de Benavente reitera su petición de que se busque una ubicación diferente para este mercadillo. “No es de recibo que los vecinos y usuarios habituales de la Cañada de La Vizana vean sistemáticamente cercenados sus derechos y no puedan acceder libremente a sus viviendas y garajes, porque se les da prioridad a los comerciantes del mercadillo”, señala en un comunicado.

Recuerda que no solamente los derechos de acceso están limitados, sino que también existe una resolución del Procurador del Común que sugiere al Ayuntamiento de Benavente cambiar la ubicación del mercadillo y que revisen el Plan de Autoprotección, “pues existen serios problemas de seguridad y con el acceso de los diferentes servicios de emergencias como las ambulancias o los bomberos”. Recomendaciones a las que, señala IU “el Equipo de Gobierno ha hecho caso omiso”.

En este sentido hacen alusión a lo sucedido con una vecina que ha sido multada por aparcar el coche en dicha zona al ir a recoger a su hijo con discapacidad. “Esto no es más que un ejemplo de que hay que tomar medidas para garantizar unos derechos que actualmente los vecinos de la zona tienen limitados”.

Considera IU que “alternativas existen, lo que falta es la voluntad política de querer solucionar un problema enquistado desde hace mucho tiempo y ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto”.

Desde IU Benavente, reiteran su comprensión y apoyo a los vecinos afectados y creen que se pueden compatibilizar los intereses de los comerciantes con los derechos de la ciudadanía. Piden, además, al Ayuntamiento que “deje de mirar para otro lado, pues el problema no va a desaparecer por obviarlo”.