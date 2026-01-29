El Consejo Consultivo estudia la extinción de una concesión publicitaria en Benavente por irregularidades

El Ayuntamiento de Benavente ha remitido al Consejo Consultivo de Castilla y León el expediente de extinción de la concesión administrativa que permite desde hace décdas la explotación de la publicidad instalada bajo la pasarela de la Cuesta del Hospital. El motivo es el incumplimiento del concesionario al mantenerse la explotación por una persona distinta del adjudicatario.

La Policía Local ha acreditado la presencia de publicidad en la pasarela y la Tesorería Municipal ha emitido un informe que señala la falta de abono de las tasas correspondientes por parte del concesionario. Ambos documentos sustentan la existencia de irregularidades en la gestión del uso privativo del dominio público.

Además, el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el 4 de julio de 2017 el cierre provisional de la hoja registral de la persona física que había recibido la concesión inicialmente. Dos años después, en de julio de 2019, se hizo pública la revocación de su NIF. Estos antecedentes administrativos figuran en el expediente como "elementos relevantes" para la tramitación de la extinción de la concesión.

El concesionario ha presentado alegaciones que se han incorporado al expediente administrativo. La normativa aplicable obliga a solicitar dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León en los procedimientos de interpretación, nulidad o extinción de concesiones administrativas cuando exista oposición del concesionario o cuando así lo dispongan las normas. De cualquier modo, se ha suspendido el plazo máximo para resolver el procedimiento desde la solicitud del dictamen hasta su recepción, sin que dicha suspensión pueda superar los tres meses.