Benavente refuerza el Carnaval infantil y juvenil con taller de la sardina, robótica y ajedrez

El Carnaval de Benavente incluye varias actividades dirigidas al público infantil y juvenil, entre ellas el Taller de la Sardina, el desfile y quema y el III Torneo Infantil de Ajedrez Carnaval.

La Concejalía de Juventud y Deportes vuelve apostar por consolidar el desfile y quema de la sardina, para poner el broche final a la programación de Carnaval. Para ello prepara ya el Taller de la Sardina, que tendrá lugar el día antes del Miércoles de Ceniza, el martes 17 de febrero, en una de las salas de la primera planta de la Casa de Cultura La Encomienda. La actividad está dirigida a participantes de más de 7 años y cuenta con plazas limitadas.

Taller de la sardina celebrado en la pasada edición para recuperar el entierro de la sardina. / E. P.

Para poder participar es necesario inscribirse antes y se puede hacer a través del WhatsApp del Punto Joven (606 728 051), en horario de lunes a viernes de 11 a 14 horas, y también los martes y jueves por la tarde, de 17 a 19 horas.

Y ya el miércoles 18, a las 19 horas, tendrá lugar el desfile y quema de la sardina. El recorrido partirá de la Casa de Cultura de La Encomienda y continuará por la Plaza Mayor, calle La Rúa, plaza de Santa María, calle Doctor García Muñoz, plaza Juan Carlos I y Paseo de la Mota. El desfile estará acompañado por la charanga Los Chumachos y desde la Concejalía invitan a vecinos y visitantes a participar en este acto popular que pone el broche final a la programación festiva del Carnaval.

Taller de Iniciación a la Robótica

Otras dos citas para el lunes 16 de Carnaval.

Una de ellas es el Taller de Iniciación a la Robótica, dirigido a niños y jóvenes de 7 a 14 años, bajo el título “Iniciación a la robótica: crea con Makey Makey y Scratch”.

La actividad tendrá lugar en el aula Informática del edificio administrativo del Ferial. El horario será de 9 a 14 horas y de 16 a 18:30 horas. La participación es gratuita, aunque las plazas son limitadas.

Durante el taller, los participantes aprenderán a combinar programación visual con Scratch, electrónica creativa y Makey Makey, con el objetivo de desarrollar varios proyectos prácticos. Entre ellos, se incluye la creación de un juego interactivo del clásico “Operación”, el diseño y programación de un mando para videojuegos y la construcción de un piano personalizado.

Las inscripciones deben realizarse a través del WhatsApp del Punto Joven (606 728 051), en horario de lunes a viernes de 11 a 14 horas, y martes y jueves de 17 a 18 horas. Para más información, se facilita el teléfono 900 909 752 y el correo electrónico ayuda@cyldigital.es.

El taller está financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León.

III Torneo Infantil de Ajedrez

La otra cita del lunes 16 dirigida a los niños y jóvenes llega de la mano del III Torneo Infantil de Ajedrez previsto para en horario de 16 a 19:30 horas, en el Parador de Turismo Fernando II. El torneo está dirigido a niños y niñas de 8 a 16 años, en las categorías Sub-12 y Sub-16, y se disputará mediante sistema suizo. Los participantes recibirán un obsequio y se sorteará un ajedrez gigante entre quienes participen disfrazados.

Torneo de Ajedrez del pasado año. / E. P.

Las inscripciones para el torneo podrán realizarse del 2 al 13 de febrero, a través del WhatsApp del Punto Joven, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas, de lunes a viernes. Las plazas son limitadas. El torneo está organizado por el Club de Ajedrez Benavente, con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente y el Punto Joven y pretende consolidarse en el programa de Carnaval como una propuesta que combina ocio, deporte y ambiente festivo durante el Carnaval.