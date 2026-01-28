El viejo puente de Manganeses se refuerza para garantizar el abastecimiento de agua en Benavente y comarca
El viaducto, que será de uso exclusivo a peatones, se renovará con casi 550.000 euros de Diputación Provincial y seis meses de obras
La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado en su sesión de hoy el proyecto de rehabilitación del puente del antiguo trazado de la carretera ZA-P-1511 en Manganeses de la Polvorosa, una actuación prioritaria para garantizar la seguridad y conservación de las conducciones de abastecimiento de agua de la Mancomunidad ETAP de Benavente y Los Valles, que discurren por esta infraestructura y prestan servicio a numerosos municipios de la comarca.
El deterioro detectado en distintos elementos del puente hacía imprescindible una intervención integral que asegure la estabilidad estructural de la infraestructura y la protección de estas conducciones hidráulicas estratégicas, fundamentales para el suministro de agua potable en la zona.
De forma complementaria, la actuación permitirá recuperar el puente para el tránsito peatonal y ciclista, mejorando la conectividad entre el núcleo urbano de Manganeses de la Polvorosa y la margen izquierda del río Órbigo, siempre con prohibición expresa del paso de vehículos a motor.
Actuaciones previstas
El proyecto contempla la reparación estructural del puente, la renovación del firme, la impermeabilización del tablero, la sustitución de las barandillas y la instalación de los elementos necesarios para garantizar un uso seguro y conforme a la normativa vigente.
El presupuesto base de licitación de esta actuación asciende a 549.954,21 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto es de seis meses.
Contrato de conservación de la red de carreteras
Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación del Servicio de conservación y explotación de la red de carreteras y mantenimiento de firmes de la Diputación de Zamora, con un presupuesto total de 2 millones de euros.
El contrato ha sido adjudicado, mediante procedimiento abierto, a la UTE Contratas y Obras San Gregorio S.A. – Empresa de Servicios Cordero Maestre S.L.U., al presentar la oferta económicamente más ventajosa, con una baja del 6,39 % sobre el presupuesto de licitación.
El servicio tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y permitirá garantizar el adecuado mantenimiento de los firmes de la red provincial de carreteras, así como de las instalaciones de la Diputación con pavimentos bituminosos u hormigonados, reforzando la seguridad vial y la conservación de las infraestructuras provinciales.
