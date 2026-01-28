El viejo puente de Manganeses se refuerza para garantizar el abastecimiento de agua en Benavente y comarca

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado en su sesión de hoy el proyecto de rehabilitación del puente del antiguo trazado de la carretera ZA-P-1511 en Manganeses de la Polvorosa, una actuación prioritaria para garantizar la seguridad y conservación de las conducciones de abastecimiento de agua de la Mancomunidad ETAP de Benavente y Los Valles, que discurren por esta infraestructura y prestan servicio a numerosos municipios de la comarca.

El deterioro detectado en distintos elementos del puente hacía imprescindible una intervención integral que asegure la estabilidad estructural de la infraestructura y la protección de estas conducciones hidráulicas estratégicas, fundamentales para el suministro de agua potable en la zona.

De forma complementaria, la actuación permitirá recuperar el puente para el tránsito peatonal y ciclista, mejorando la conectividad entre el núcleo urbano de Manganeses de la Polvorosa y la margen izquierda del río Órbigo, siempre con prohibición expresa del paso de vehículos a motor.

Actuaciones previstas

El proyecto contempla la reparación estructural del puente, la renovación del firme, la impermeabilización del tablero, la sustitución de las barandillas y la instalación de los elementos necesarios para garantizar un uso seguro y conforme a la normativa vigente.

El presupuesto base de licitación de esta actuación asciende a 549.954,21 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto es de seis meses.

Contrato de conservación de la red de carreteras

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación del Servicio de conservación y explotación de la red de carreteras y mantenimiento de firmes de la Diputación de Zamora, con un presupuesto total de 2 millones de euros.

El contrato ha sido adjudicado, mediante procedimiento abierto, a la UTE Contratas y Obras San Gregorio S.A. – Empresa de Servicios Cordero Maestre S.L.U., al presentar la oferta económicamente más ventajosa, con una baja del 6,39 % sobre el presupuesto de licitación.

El servicio tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y permitirá garantizar el adecuado mantenimiento de los firmes de la red provincial de carreteras, así como de las instalaciones de la Diputación con pavimentos bituminosos u hormigonados, reforzando la seguridad vial y la conservación de las infraestructuras provinciales.